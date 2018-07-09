Россиян лишат права жаловаться на работу больниц и врачей

Минздрав сократил перечень, получающих независимую оценку качества(НОК).

Советующий указ подписала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Согласно документу, независимую оценку перестанут получать станции переливания крови, станции скорой помощи, психиатрические больницы, дома ребёнка, атакже центры репродуктивных технологий, медицинской исоциальной реабилитации.

Система независимых оценок ввел в 2014 году президент. На основе таких оценок составлялся рейтинг каждого медучреждения. При составлении рейтинга учитывались жалобы и положительные отзывы пациентов.

В прошлом году в лидеры по положительным оценкам вышли медучреждения Башкартостан, Карелия, Оренбургская, Ивановская иКемеровская области. Последние места рейтинга заняли Архангельская область, Ставропольский край иЕврейская автономия.

- Раньше вМинздраве были уверены, что обратная связь спациентами очень важна, поскольку она указывает наслабые места, подсказывает шаги развития иповышает качество медицинских услуг. Сейчасже пациенты лишились права высказывать своё мнение,- сообщают «Известия».

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Источник:Privet-Rostov.ru