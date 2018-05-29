Ученые выяснили главную причину эпидемии рака в мире
Исследования проводили ученые Университета штата Аризона.
Специалисты пришли к выводу, что человеческая деятельность способствует распространению онкологических заболеваний не только среди населения, но и среди животных.
Ученые назвали ряд факторов, которые по их мнению способствуют развитию злокачественных опухолей. В списке значатся: химическое загрязнение атмосферы и гидросферы, выделение радиационного излучения с ядерных установок, накопление пластика, а также использование пестицидов.
Проблемы со здоровьем может вызвать и сбой суточных ритмов, что в свою очередь может вызвать гормональные всплески, что увеличивает риск заболевания раком.
- Рак встречается у всех видов, изученных человеком, включая голых земплекопов, которые ранее считались невосприимчивыми к сбоям в клеточном делении, приводящим к новообразованиям. В то же время нет данных о заболеваемости в различных популяциях животных, что затрудняет оценку влияния антропогенной деятельности,- сообщаетLenta.ru.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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