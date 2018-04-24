О новом виде мошенничества предупредили россиян
На этот раз мошенники предлагают получить компенсации за услуги ЖКХ.
Россиянам на электронную почту начали приходить письма с предложением получить компенсацию запереплату коммунальных, медицинских или страховых услуг. В тексте сообщения указан электронный адрес сайта, на который следует перейти и заполнить форму заявления. Указанные сайты принадлежат несуществующим компаниям.
- Посетителю сайта предлагается ввести вспециальную форму последние цифры какого-либо документа, атакже своё имя ифамилию. Какиебы данные ниуказал пользователь, наэкране появится информация одоступной выплате. Нодля еёполучения потенциальная жертва должна перевести небольшую денежную сумму,-сообщаеткомпания «Доктор Веб».
Переведенные деньги оседают в кошельках мошенников и на этом связь с мошенниками обрывается, разумеется никакие компенсации никто не получает.
Источник:Privet-Rostov.ru
Россиянам могут начать выплачивать процент от нефтяных доходов страныГород
Новый закон позволит россиянам не платить за ЖКХ управляющим компаниямСобытия
О новом вирусе, крадущем деньги через телефонные звонки,Криминал
Жителей Краснодара предупредили о новом виде мошенничества сКриминал
В Краснодаре активизировались мошенники, «работающие» под видомКриминал
Новый вид мошенничества практикуют любители легких денег в КраснодареКриминал
Жителей Краснодара предупреждают о новом виде мошенничестваКриминал
Новая волна мошенничества с банковскими картами началась в КраснодареГлавное
Новая уловка мошенников с ОСАГО: при ДТП водитель останется с пустымСобытия
В Центробанке рассказали об одной из самых популярных схемКриминал
В Госдуме предложили выплачивать жителям Краснодара часть прибыли сСобытия
Новый способ обмана жителей Краснодара нашли мошенникиКриминал
Жители Краснодара смогут получить скидки на оплату услуг ЖКХГлавное
Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт Сбербанка вГород
Жителей Краснодара предупреждают о новом виде мошенничества приКриминал
В WhatsApp началась фишинговая атака с хищением личных средствГлавное
Профсоюзы: Россию ждет массовая безработицаОбщество
В Краснодаре водителям могут разрешить самостоятельно выбирать номерТранспорт
Россияне могут вернуть деньги за низкое качество услуг ЖКХИнфраструктура
Платить компенсацию родителям, чьих детей не взяли в детсад,Общество
Билеты за репост: соцсети накрыл новый опасный вирусКриминал
Мошенники нашли новый способ воровства с карточекКриминал
Россиянам по ночам звонят папуасыСобытия
В России предлагают инновационный способ борьбы с уклонистами от армииОбщество
Пользователей предупредили о новой афере в WhatsAppОбщество
Жителям Краснодара предлагали за деньги устроиться в полициюКриминал
Водителям больше не будут выплачивать деньги по ОСАГОТранспорт
Кредит под залог интимных фото, что дальше?Город
Новый способ «бесконтактного» обмана россиян придумали мошенникиКриминал
Мошенники наживаются на пользователях соцсетей с помощью АвитоКриминал
ШОК! Мошенники выманивают деньги на помощь родственникам погибших вКриминал
В России введут новый сбор с зарплатыГород
В России начали действовать новые правила выдачи паспортовГород
Россияне придумали, как законно не платить кредитГлавное
Страховка для водителей станет дешевлеТранспорт
Водителям разрешили приобретать ОСАГО через интернетТранспорт
Сибирячка отсудила у Apple более 120 тысяч рублейСобытия
Государство передаст банкам информацию о неоплаченных коммунальныхГород
Банки могут отказывать в получении кредитов должникам по ЖКХ иГород
Пострадавшие от стихии смогут получить новые квартиры только по---