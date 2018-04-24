О новом виде мошенничества предупредили россиян

На этот раз мошенники предлагают получить компенсации за услуги ЖКХ.

Россиянам на электронную почту начали приходить письма с предложением получить компенсацию запереплату коммунальных, медицинских или страховых услуг. В тексте сообщения указан электронный адрес сайта, на который следует перейти и заполнить форму заявления. Указанные сайты принадлежат несуществующим компаниям.

- Посетителю сайта предлагается ввести вспециальную форму последние цифры какого-либо документа, атакже своё имя ифамилию. Какиебы данные ниуказал пользователь, наэкране появится информация одоступной выплате. Нодля еёполучения потенциальная жертва должна перевести небольшую денежную сумму,-сообщаеткомпания «Доктор Веб».

Переведенные деньги оседают в кошельках мошенников и на этом связь с мошенниками обрывается, разумеется никакие компенсации никто не получает.

Источник:Privet-Rostov.ru