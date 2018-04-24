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О новом виде мошенничества предупредили россиян

Вчера, 23:36

На этот раз мошенники предлагают получить компенсации за услуги ЖКХ.

О новом виде мошенничества предупредили россиян


Россиянам на электронную почту начали приходить письма с предложением получить компенсацию запереплату коммунальных, медицинских или страховых услуг. В тексте сообщения указан электронный адрес сайта, на который следует перейти и заполнить форму заявления. Указанные сайты принадлежат несуществующим компаниям.

 

 

- Посетителю сайта предлагается ввести вспециальную форму последние цифры какого-либо документа, атакже своё имя ифамилию. Какиебы данные ниуказал пользователь, наэкране появится информация одоступной выплате. Нодля еёполучения потенциальная жертва должна перевести небольшую денежную сумму,-сообщаеткомпания «Доктор Веб».

 

Переведенные деньги оседают в кошельках мошенников и на этом связь с мошенниками обрывается, разумеется никакие компенсации никто не получает.

 

Источник:Privet-Rostov.ru



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