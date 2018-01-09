До 15% поднимут ставку НДФЛ в России

Предполагается также введение акциз на предметы роскоши, софинансирование россиянами медицинских услуг и повышение пенсионного возраста.

Возможность увеличения бюджета страны за счет повышения ставок, введение акциз и других вариантов, просчитывают в администрации президента. К обсуждению также подключились и федеральные министерства. Самым возможным способом пополнения российского бюджета, по мнению чиновников, это повышение ставки НДФЛ до 15%.

Помощник президента Андрей Белоусов и глава Центробанка Эльвира Набиулина предложили повысить расходы на социальную сферу. На сегодняшний день официальных просьб пересчитать налоговые ставки от президента не поступало.

- Программу бюджетного маневра по поручению Путина готовит глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Центр предлагает к 2024 году поднять расходы на образование и инфраструктуру на 0,8% ВВП по сравнению с 2017 годом, а на здравоохранение — на 0,7%. Помимо этого организация предлагает сократить траты на правоохранительные органы и контрольно-ревизионный аппарат. Маневр планируют начать в 2018 году, - сообщают «Ведомости».

В свою очередь Министерство финансов и Министерство экономического развития предложили «обелить» экономику и направлять финансовую помощь льготникам более адресно, а сэкономленные таким образом деньги направить на здравоохранение и образование.

Сейчас в правительстве обсуждаются такие шаги как повышение НДФЛ, введение акцизов на предметы роскоши и софинансирование россиянами медицинских услуг. Ставка по НДФЛ может вырасти до 15%. Еще один возможный источник денег — повышение пенсионного возраста, пишет Privet-Rostov.ru