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Грядет революция: в Краснодаре могут демонтировать все светофоры

17-10-2018, 16:39

Инженеры компании Ford разработали инновационный способ общения между автомобилистами, его внедрение позволит демонтировать светофоры.

 

Грядет революция: в Краснодаре могут демонтировать все светофоры


Также разработчики уверены, что новшество позволит избавить большие города от заторов. Реализовать проект достаточно просто: необходимо лишь установить накаждой машине систему связи для общения между собой.

 

 

Автомобили будут самостоятельно общаться друг с другом, передавая данные о скорости, местоположении и другие показатели, сообщают «Российская газета» и «ВашГород».

 

Бортовые компьютеры на основании полученных данных будут решать, как искакой скоростью нужно двигаться автомобилю, чтобы пересечь перекрёсток, неостанавливаясь.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru

 

 



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