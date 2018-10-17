Грядет революция: в Краснодаре могут демонтировать все светофоры

Инженеры компании Ford разработали инновационный способ общения между автомобилистами, его внедрение позволит демонтировать светофоры.

Также разработчики уверены, что новшество позволит избавить большие города от заторов. Реализовать проект достаточно просто: необходимо лишь установить накаждой машине систему связи для общения между собой.

Автомобили будут самостоятельно общаться друг с другом, передавая данные о скорости, местоположении и другие показатели, сообщают «Российская газета» и «ВашГород».

Бортовые компьютеры на основании полученных данных будут решать, как искакой скоростью нужно двигаться автомобилю, чтобы пересечь перекрёсток, неостанавливаясь.

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