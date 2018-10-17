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Новые счетчики в квартирах заставят ставить жителей Краснодара

17-10-2018, 16:47

Речь идет о счетчиках на батареи.

 

Новые счетчики в квартирах заставят ставить жителей Краснодара


Соответствующий законопроект разработал Минстрой. Россиян хотят заставить оборудовать свои квартиры приборами учета тепла. Такие счетчики помогут россиянам сэкономить на отоплении и не переплачивать, сообщают «Известия».

 

 

Однако есть одно, но: установить такую систему смогут лишь владельцы квартир, чьи дома оборудованы действующей горизонтальной системой отопления. Такая система есть преимущественно в новостройках.

 

Установка счетчика, по предварительным подсчетам, может обойтись россиянам в 15 тысяч рублей.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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