Новые счетчики в квартирах заставят ставить жителей Краснодара
Речь идет о счетчиках на батареи.
Соответствующий законопроект разработал Минстрой. Россиян хотят заставить оборудовать свои квартиры приборами учета тепла. Такие счетчики помогут россиянам сэкономить на отоплении и не переплачивать, сообщают «Известия».
Однако есть одно, но: установить такую систему смогут лишь владельцы квартир, чьи дома оборудованы действующей горизонтальной системой отопления. Такая система есть преимущественно в новостройках.
Установка счетчика, по предварительным подсчетам, может обойтись россиянам в 15 тысяч рублей.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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