В Госдуме предложили собирать налоги с детей
Депутаты предложили узаконить труд несовершеннолетних и обложить их налогами.
С инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Мужчина предложил легализовать труд детей и ввести для них налоги. Речь идет о детях старше 14 лет, автор инициативы предлагает приравнять их к самозанятому населению и заставить платить соответствующий сбор, сообщает газета «Век».
– Огромное число подростков уже в таком возрасте программируют, создают сайты, занимаются дизайном, работают как репетиторы,– отметил Нилов.
Депутат отметил, что подобное нововведение позволит юным россиянам как можно раньше начать формировать свой трудовой стаж и накопить пенсионные начисления.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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