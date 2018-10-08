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В Госдуме предложили собирать налоги с детей

Вчера, 11:09

Депутаты предложили узаконить труд несовершеннолетних и обложить их налогами.

 

В Госдуме предложили собирать налоги с детей


С инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Мужчина предложил легализовать труд детей и ввести для них налоги. Речь идет о детях старше 14 лет, автор инициативы предлагает приравнять их к самозанятому населению и заставить платить соответствующий сбор, сообщает газета «Век».

 

– Огромное число подростков уже в таком возрасте программируют, создают сайты, занимаются дизайном, работают как репетиторы,– отметил Нилов.

 

 

Депутат отметил, что подобное нововведение позволит юным россиянам как можно раньше начать формировать свой трудовой стаж и накопить пенсионные начисления.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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