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В России хотят повысить налоги на излишества

9-07-2018, 22:15

Власти намерены обложить новым налогом средний класс.

 


Эксперты отмечают, что в скором времени будут увеличены цены на интернет, авиабилеты идругие популярные среди более состоятельного населения услуги.

 

 

- Из-за отсутствия западных кредитов ипадения цен нанефть новым источником прибыли выбраны россияне, которые зарабатывают деньги вкоммерческом секторе иимеют ещё хоть какой-то подкожный жирок,— цитирует экспертов «URA.RU».

 

По мнению экспертов, малоимущие граждане и так тратятся лишь на товары первой необходимости, а вот загранпаспорт или покупки в зарубежных интернет магазинах –это уже излишество.

 

Директор Института стратегического анализа компании ФБКИгорь Николаевпояснил, что угосударства уже давно нехватает денег. Онсчитает, что власти уже давно хотят поднимать налоги ипошлины, однако этого неделали из-за приближающихся выборов президента.

 

После вступления в должность глава государства поставил перед подчиненными более 150 задач. То, что финансов у государства для реализации данных задач нет, а значит их будут искать. Именно с этим аналитики связывают предстоящее увеличение штрафов для автомобилистов, увеличение числа камер, которые фиксируют правонарушения.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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