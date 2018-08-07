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Новые детские пособия хотят ввести в России

7-08-2018, 01:31

Инициативу депутаты рассмотрят на первой осенней сессии.

 

Новые детские пособия хотят ввести в России


Автор инициативы выступил с предложением выплачивать пособия на детей до 14 лет. Автором законопроекта выступил первый заместитель председателя Комитета пообороне нижней палаты российского парламента Александр Шерин.

 

- Документ планируется внести нарассмотрение Госдумы восеннюю сессию,- сообщает «Российская газета».

 

Автор инициативы считает, что такие выплаты позволят мамам больше внимания уделять своим детям и не работать сразу на трех работах. Предположительно пособие будет выплачиваться в размере 50% отминимального размера труда.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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