Новые детские пособия хотят ввести в России
Инициативу депутаты рассмотрят на первой осенней сессии.
Автор инициативы выступил с предложением выплачивать пособия на детей до 14 лет. Автором законопроекта выступил первый заместитель председателя Комитета пообороне нижней палаты российского парламента Александр Шерин.
- Документ планируется внести нарассмотрение Госдумы восеннюю сессию,- сообщает «Российская газета».
Автор инициативы считает, что такие выплаты позволят мамам больше внимания уделять своим детям и не работать сразу на трех работах. Предположительно пособие будет выплачиваться в размере 50% отминимального размера труда.
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