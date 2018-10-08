Как изменится жизнь жителей Краснодара с 1 ноября

В традиционной подборке мы собрали основные изменения, которые в разной мере повлияют на жизнь россиян.





1 ноября заканчивается срок подачи документов на оформление медицинского полиса или на смену страховой организации.





После первого числа выдача полисов будет приостановлена вплоть до января 2019 года. При этом полиса старого образца будут действительны.

Изменения коснутся и автомобилистов. Так за отсутствие полисов ОСАГОначнут штрафовать по новому. Первым регионом, в котором проведут эксперимент, станет Москва. В случае удачи такие правила распространят и в других регионах страны.Штраф увеличен до 800 рублей, однако количество штрафов не ограничено, то есть водители-нарушители могут получать их каждый раз, когда их транспортное средство попадёт в поле зрения камеры видеофиксации, пишут «Известия».

С 11 ноября вступают в силуновые технические правила.Так, с середины ноября до конца февраля, будет запрещена эксплуатация автомобилей на летней резине.

Владельцев дачных участков, заросших борщевиком будут штрафовать.Однако, речь идет лишь об участках, расположенных в Московской области. Сумма штрафа составит от 2 тысяч до миллиона рублей, в зависимости от того, кто владеет участком.



с 1 ноября полноценно начинает свою работу единый портал для госзакупок малого объёма. Контрактные управляющие муниципальных организаций, учреждений культуры, образовательных и спортивных организаций смогут выполнить на нем закупки на сумму до 400 тысяч рублей. Что касается медицинских учреждений, то здесь сумма закупки не может превысить 100 тысяч рублей. Предполагается, что новый портал позволит представителям малого и среднего бизнеса получать госзаказы.

Задержаться в отпуске на Ямайкероссияне теперь смогут аж на 90 дней, вместо 60 дней, которые были ранее.

С 1 ноября работники строительных компаний,занятые непосредственно строительными работами, получат дополнительную защиту. Так, с ноября вводится спецоценка условий труда, которую обязаны будут проводить руководители компаний. Если условия окажутся опасными или вредными, то работодатели обязаны принять меры для снижения возникающих рисков.

Для монтажников – высотников работодатель обязан предоставлять средства индивидуальной и коллективной защиты.

Перевозка сотрудников до стройобъектов должна будет выполняться на бесплатной основе.

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Источник:Privet-Rostov.ru