Аналитики предупредили о проблемах у четырех крупных российских банков

Управляющая компания «Альфа капитал» предупредила своих клиентов о проблемах у материнского банка сервиса «Рокетбанк» и «Точка» — «ФК Открытие».

Об этом пишут «Ведомости».

Компания в письме помимо «ФК Открытие» указало о проблемах у других российских банков из топ-15 — «Бинбанка», «Московского кредитного банка» (МКБ) и Промсвязьбанка.

«Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 году, как думают многие», — говорится в письме, разосланном «Альфа капиталом».

Под риском, по мнению экспертов компании, — выпуски субординированных облигаций, «которые в случае санации [банка-эмитента] скорее всего будут списаны полностью», пишет Privet-Rostov.ru