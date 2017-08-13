Аналитики предупредили о проблемах у четырех крупных российских банков
Управляющая компания «Альфа капитал» предупредила своих клиентов о проблемах у материнского банка сервиса «Рокетбанк» и «Точка» — «ФК Открытие».
Об этом пишут «Ведомости».
Компания в письме помимо «ФК Открытие» указало о проблемах у других российских банков из топ-15 — «Бинбанка», «Московского кредитного банка» (МКБ) и Промсвязьбанка.
«Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 году, как думают многие», — говорится в письме, разосланном «Альфа капиталом».
Под риском, по мнению экспертов компании, — выпуски субординированных облигаций, «которые в случае санации [банка-эмитента] скорее всего будут списаны полностью», пишет Privet-Rostov.ru
Экономисты прогнозируют падение курса рубляОбщество
В ОСАГО внесли очередные правкиТранспорт
Голая женщина пришла заплатить за коммуналку в отделение банкаПроисшествия
Россиян атаковал опасный вирус, против которого бессильны антивирусыКриминал
Россияне пожаловались на повторное списание денег СбербанкомИнфраструктура
Материнский капитал в России могут разрешить выдавать на рукиОбщество
Россиян предупреждают о росте числа фальшивок в банкоматахКриминал
Минтруд опубликовал список выходных и праздничных дней в 2018 годуГлавное
Голодным россиянам будут выплачивать по 10 тысяч рублейГород
Как изменится жизнь россиян с 1 июняГород
Детей из российских семей будут забирать по новой инструкцииОбщество
Банкоматы в России атаковал опасный вирусГлавное
Центробанк обнаружил новый способ отмывания денегКриминал
Пользователей предупредили об опасности Windows 7Криминал
Рычаг опущен. В России начался процесс реформы ОСАГОТранспорт
В Росиии ликвидируют крупнейший банкГород
Глава Счетной палаты предупредила о полном исчерпании РезервногоОбщество
Грабитель угрожал сотрудникам кубанского банка канистрой с бензином иКриминал
Аналитики: возможен рост доллара до 120 рублейОбщество
Россию хотят отстранить от проведения зимних международныхТранспорт
НДС могут поднять до 25 процентовОбщество
«Денег нет, но вы держитесь»: крылатую фразу Медведева запрещаютОбщество
Сбербанк в центре скандала: анкеты с личными данными клиентов попалиОбщество
Россиянин обнаружил на популярном сайте мошенничествоКриминал
Представительницы «древнейшей профессии» написали открытое письмоОбщество
Крупнейший в мире банк назвал справедливый курс для рубляОбщество
В России собираются ввести запрет на досрочную выплату ипотекиГород
Скорая помощь станет частной в РоссииЗдоровье
От имени крупного банка рассылают мошеннические СМСКриминал
Хакеры списали со счетов известного банка 677 миллионов рублейПроисшествия
Россияне придумали, как законно не платить кредитГлавное
За долги по кредиту можно бесплатно получить траурную корзинку отГород
Центробанк советует подготовиться к курсу в 100 рублей за долларГлавное
Эксперты предсказывают обвал рубляГлавное
Сбербанк предрек обвал рубляГлавное
Каникулы перед дефолтом: Афины уверенно движутся к выходу из еврозоныГлавное
В России намерены снизить выплаты вкладчикам разорившихся банковГлавное
Уборщица крупного банка с помощью веника вынесла миллион рублейКриминал
В США заморозили счета российских банковГлавное
Ставка по ипотеке может серьёзно снизитьсяСобытия