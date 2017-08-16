Мобильные жителей Краснодара атаковал новый вид спама

Злоумышленники создали новый вид телефонного спама, при котором люди сами перезванивают по незнакомому номеру и прослушивают рекламу.

Этот вид спама еще и позволяет обойти стороной законодательство, так как считается, что человек добровольно позвонил по телефону, и привлечь мошенников к ответственности за это крайне сложно, отмечают "Известия".

Мошенники разработали систему, которая автоматически набирает номер абонента и после первого гудка сбрасывает вызов. Большинство людей привыкли перезванивать по незнакомому номеру, и выходит, что попадают на уловку спамеров. Изначально схема была разработана, чтобы снимать деньги за исходящий звонок, но сейчас особенно активно используется эта схема в целях рекламы различных услуг, сообщает Privet-Rostov.ru.

По мнению экспертов, для решения данной проблемы необходимо хотя бы одно возбужденное уголовное дело Федеральной антимонопольной службы (ФАС) или выпуск ею соответствующего разъяснения по закону «О рекламе».