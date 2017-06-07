ФАС заподозрила мобильных операторов в одновременном отказе от безлимитных тарифов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может возбудить дело в отношении сотовых операторов из-за отказа от безлимитных тарифов.
Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елены Заевой.
По ее словам, ведомство уже отправило оператором необходимые запросы и изучает поступившую информацию. Заева отметила, что решение о возбуждении дела может быть принято в ближайшее время, пишет Privet-Rostov.ru
Ранее в службу поступили жалобы от абонентов, которые заметили, что операторы почти синхронно отказываются от безлимитных тарифов.
В течение первых четырех месяцев текущего года операторы последовательно объявляли об отказе от безлимитной передачи данных, сообщает Privet-Rostov.ru
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