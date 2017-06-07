Регистрация
Важные темы
» » ФАС заподозрила мобильных операторов в одновременном отказе от безлимитных тарифов


ФАС заподозрила мобильных операторов в одновременном отказе от безлимитных тарифов

Сегодня, 10:21

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может возбудить дело в отношении сотовых операторов из-за отказа от безлимитных тарифов.

 

 

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елены Заевой.

По ее словам, ведомство уже отправило оператором необходимые запросы и изучает поступившую информацию. Заева отметила, что решение о возбуждении дела может быть принято в ближайшее время, пишет Privet-Rostov.ru 

Ранее в службу поступили жалобы от абонентов, которые заметили, что операторы почти синхронно отказываются от безлимитных тарифов.

В течение первых четырех месяцев текущего года операторы последовательно объявляли об отказе от безлимитной передачи данных, сообщает Privet-Rostov.ru



Прочитали - 3
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Россиян предупреждают о росте числа фальшивок в банкоматах

Россиян предупреждают о росте числа фальшивок в банкоматах

Криминал
Неизвестный мастурбировал перед девушкой в маршрутке

Неизвестный мастурбировал перед девушкой в маршрутке

Город
В России может появиться новый праздничный день

В России может появиться новый праздничный день

Главное
В России подорожают водительские права и загранпаспорт

В России подорожают водительские права и загранпаспорт

Общество
Трех школьниц изнасиловал за один час 66-летний педофил

Трех школьниц изнасиловал за один час 66-летний педофил

Главное
Россиянка требует с врачей компенсацию за то, что ее дочь стала «овощем»

Россиянка требует с врачей компенсацию за то, что ее дочь стала

Происшествия
Россию хотят отстранить от участия «Евровидении в 2018»

Россию хотят отстранить от участия «Евровидении в 2018»

События
Операторы сотовой связи придумали как бороться со злостными неплательщиками

Операторы сотовой связи придумали как бороться со злостными

Инфраструктура
Трое друзей устроили оргию с мужчиной

Трое друзей устроили оргию с мужчиной

Главное
ШОК! Вандалы грабят могилы и

ШОК! Вандалы грабят могилы и "потрошат" мертвецов

Происшествия
СМИ: собака-супергерой по всей стране спасает школьников, зажатых дверьми автобуса

СМИ: собака-супергерой по всей стране спасает школьников, зажатых

Общество
Жителей России ждет 3-дневная рабочая неделя

Жителей России ждет 3-дневная рабочая неделя

События
ФАС хочет избавить россиян от национального роуминга

ФАС хочет избавить россиян от национального роуминга

Инфраструктура
В сети появилась расшифровка знаков, которыми домушники помечают квартиры своих жертв

В сети появилась расшифровка знаков, которыми домушники помечают

Город
Россиянам могут перекрыть безлимитный мобильный интернет

Россиянам могут перекрыть безлимитный мобильный интернет

Главное
19-летний россиянин может получить реальный срок за пост ВКонтакте

19-летний россиянин может получить реальный срок за пост ВКонтакте

Криминал
Для россиян готовят повышение цен на продукты первой необходимости

Для россиян готовят повышение цен на продукты первой необходимости

Общество
В сети опубликовали советский диафильм с предсказаниями на 2017 год

В сети опубликовали советский диафильм с предсказаниями на 2017 год

События
Медведица едва не разорвала девушку на съёмках передачи «Про любовь». Видео

Медведица едва не разорвала девушку на съёмках передачи «Про любовь».

Общество
Власти хотят сделать платный въезд в города РФ

Власти хотят сделать платный въезд в города РФ

Главное
Антимонопольная служба возбудила дело против МТС

Антимонопольная служба возбудила дело против МТС

Общество
Правительство обрадовало страну после выборов новостью о повышении тарифов ЖКХ

Правительство обрадовало страну после выборов новостью о повышении

Город
На выполнение Закона Яровой могут пустить пенсионные накопления

На выполнение Закона Яровой могут пустить пенсионные накопления

Общество
Путин подписал «жесткие законы» Яровой

Путин подписал «жесткие законы» Яровой

Город
Ученые научились выявлять педофилов и садистов по анализу мочи

Ученые научились выявлять педофилов и садистов по анализу мочи

Криминал
Яровая: Оснований для подорожания сотовой связи нет

Яровая: Оснований для подорожания сотовой связи нет

Инфраструктура
Мобильные операторы резко повысят цены из-за нового закона

Мобильные операторы резко повысят цены из-за нового закона

Город
Для россиян готовят жесткие законы

Для россиян готовят жесткие законы

Главное
Проверьте баланс телефона: со счетов абонентов против воли списывают деньги

Проверьте баланс телефона: со счетов абонентов против воли списывают

Спорт
Муж выстрелил жене из ружья в живот на глазах у дочерей

Муж выстрелил жене из ружья в живот на глазах у дочерей

Криминал
ФСО закупила хлыст и колготы почти на миллион рублей в резиденцию президента

ФСО закупила хлыст и колготы почти на миллион рублей в резиденцию

Инфраструктура
Бабушка пыталась зарубить топором 6-летнего внука

Бабушка пыталась зарубить топором 6-летнего внука

Происшествия
Убийца сутки просидел в запертой квартире с трупом

Убийца сутки просидел в запертой квартире с трупом

Главное
Стоимость воды увеличится для россиян в 5 раз

Стоимость воды увеличится для россиян в 5 раз

Город
Пьяный мужчина изнасиловал бывшую жену огурцом

Пьяный мужчина изнасиловал бывшую жену огурцом

Происшествия
Россиянин по совету Роспотребнадзора подал в суд на Земфиру

Россиянин по совету Роспотребнадзора подал в суд на Земфиру

События
Как изменится жизнь россиян в августе?

Как изменится жизнь россиян в августе?

Главное
Авиабилеты до курортов России значительно подешевеют

Авиабилеты до курортов России значительно подешевеют

Транспорт
Мобильный роуминг может подешеветь вдвое

Мобильный роуминг может подешеветь вдвое

Город
По мобильной сети можно будет связаться с автомобилем и домашней техникой

По мобильной сети можно будет связаться с автомобилем и домашней

Город
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+