ФАС заподозрила мобильных операторов в одновременном отказе от безлимитных тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может возбудить дело в отношении сотовых операторов из-за отказа от безлимитных тарифов.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елены Заевой.

По ее словам, ведомство уже отправило оператором необходимые запросы и изучает поступившую информацию. Заева отметила, что решение о возбуждении дела может быть принято в ближайшее время, пишет Privet-Rostov.ru

Ранее в службу поступили жалобы от абонентов, которые заметили, что операторы почти синхронно отказываются от безлимитных тарифов.

В течение первых четырех месяцев текущего года операторы последовательно объявляли об отказе от безлимитной передачи данных, сообщает Privet-Rostov.ru