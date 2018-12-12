Налоговики начали активную проверку самозанятых жителей Краснодара
Государство силой выводит самозанятых из тени.
Напомним, что на этой неделе президент России подписал закон о введении налога для самозанятых россиян. Пока, что налогвводится лишь в отдельных регионахв качестве эксперимента. В случае, если эксперимент пройдет удачно, то практику распространят на остальные регионы.
Налоговики начали рейды, они приходят к не зарегистрированным официально кондитерам, парикмахерам, мастерам маникюра под видом простых клиентов. После получения той или иной услуги предъявляют документы и требуют оплаты штрафа, в отдельных случаях они угрожают арестом на шесть месяцев за незаконное предпринимательство, сообщает URA.RU.
Самозанятые делятся в социальных сетях своими историями. Все «пострадавшие» сделали вывод, что налоговики их нашли через группы и паблики в социальных сетях
В налоговой службе не ответили насколько массовы такие проверки, также налоговики не раскрыли и принцип, по которому они ищут самозанятых. На порталах районных ведомств постоянно публикуются отчеты о таких проверках.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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