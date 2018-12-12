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Налоговики начали активную проверку самозанятых жителей Краснодара

12-12-2018, 11:39

Государство силой выводит самозанятых из тени.

 

 

Налоговики начали активную проверку самозанятых жителей Краснодара


 

Напомним, что на этой неделе президент России подписал закон о введении налога для самозанятых россиян. Пока, что налогвводится лишь в отдельных регионахв качестве эксперимента. В случае, если эксперимент пройдет удачно, то практику распространят на остальные регионы.

 

Налоговики начали рейды, они приходят к не зарегистрированным официально кондитерам, парикмахерам, мастерам маникюра под видом простых клиентов. После получения той или иной услуги предъявляют документы и требуют оплаты штрафа, в отдельных случаях они угрожают арестом на шесть месяцев за незаконное предпринимательство, сообщает URA.RU.

 

Самозанятые делятся в социальных сетях своими историями. Все «пострадавшие» сделали вывод, что налоговики их нашли через группы и паблики в социальных сетях

 

В налоговой службе не ответили насколько массовы такие проверки, также налоговики не раскрыли и принцип, по которому они ищут самозанятых. На порталах районных ведомств постоянно публикуются отчеты о таких проверках.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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