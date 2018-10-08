Налогом на бездетность могут обложить жителей Краснодара
Предполагается, что собранные средства будут направляться «насодержание детей вдетских домах».
Под налог попадают все бездетные люди в возрасте от 20 до 50 лет. Соответствующее предложение опубликовано насайте «Российская общественная инициатива», сообщает «ВашГород».
Автор идеи пояснил свою позицию тем, что сейчас детей в детдомах содержит государство, но такой подход не верен, так как налоговая нагрузка в этом случае распределяется на всех россиян равномерно.
- Существует значительная прослойка молодых мужчин иженщин, которые длительное время проживают, несоздавая семей, незаводя детей, нетратя насвоих детей деньги, время издоровье. Получается несправедливая ситуация,- считает автор петиции.
По его мнению, ситуация должна кардинально измениться и те кто не имеют собственных детей должны нести большую финансовую нагрузку. Лишь в этом случае восторжествует социальная справедливость»,пишетPrivet-Rostov.ru
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