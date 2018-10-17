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Уходить в отпуск жители Краснодара будут по новым правилам

17-10-2018, 16:51

Изменения уже внесены в трудовое законодательство.

 

Уходить в отпуск жители Краснодара будут по новым правилам


Родители трех и более детей смогут уходить в отпуск в любое удобное для них время. Однако, есть условие, дети должны быть младше 12 лет. Закон подписал президент Владимир Путин, об этом сообщает РИА «Новости».

 

 

Раньше такого приоритета многодетным семьям не давали. Чиновники считают, что такие привилегии позволят родителям активнее участвовать в жизни и воспитании детей.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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