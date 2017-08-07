Вирус «Коксаки» атакует детей в российских детских садах
О случаях заражения детей вирусом «Коксаки» в Ростове-на-Дону стало известно 13 августа.
Первые заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение.
«Это правда! Турция нам подкинула такую заразу как этот вирус. Я с сыном нахожусь в инфекционном отделении с одиннадцатого августа. Все началось все с температуры 39 и красного горла. А затем, на следующий день все тело ребенка покрылось обильной сыпью», - сообщила мама одного из детей в паблике Ростов Главный.
Женщина очень переживает, что данная зараза может вызвать осложнения в виде менингита, , пишет Privet-Rostov.ru
Стоит добавить, что подобное сообщение поступило в редакцию Privet-Rostov.ru из одного из детских садов в Ростове. Там заболело сразу восемь воспитанников. У всех заболевших наблюдаются похожие симптомы.
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