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Вирус «Коксаки» атакует детей в российских детских садах

Вчера, 20:18

О случаях заражения детей вирусом «Коксаки» в Ростове-на-Дону стало известно 13 августа.

 

Вирус «Коксаки» атакует детей в российских детских садах

 

Первые заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение.

«Это правда! Турция нам подкинула такую заразу как этот вирус. Я с сыном нахожусь в инфекционном отделении с одиннадцатого августа. Все началось все с температуры 39 и красного горла. А затем, на следующий день все тело ребенка покрылось обильной сыпью», - сообщила мама одного из детей в паблике Ростов Главный.

Женщина очень переживает, что данная зараза может вызвать осложнения в виде менингита, , пишет Privet-Rostov.ru

Стоит добавить, что подобное сообщение поступило в редакцию Privet-Rostov.ru из одного из детских садов в Ростове. Там заболело сразу восемь воспитанников. У всех заболевших наблюдаются похожие симптомы.

 

 



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