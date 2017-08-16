Жители Краснодара должны знать правду о мошенниках, собирающих пожертвования на лечение детей

Как работают мошенники с коробками для пожертвования на лечение детей показала одна из жительниц города Шахты.

Девушка сняла на видео методы их работы и выложила в сеть, пишет Privet-Rostov.ru.

«Вот так, стоят эти типа «благородные волонтёры», собирают больным детям на помощь. У меня самой трое детей и мне жаль больных деток, у которых они отбирают деньги. Я сама всегда кидаю деньги в коробки с пожертвованиями, а тут на моих глазах их так дербанят», - написала разгневанная Мария Д.

Молодые люди потрошили набитые деньгами короба, когда их застукали с поличным на месте преступления. Увидев камеру они принялись бежать и бросили половину награбленного, сообщает Privet-Rostov.ru.

Видео по ссылке.