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Жители Краснодара должны знать правду о мошенниках, собирающих пожертвования на лечение детей

16-08-2017, 17:33

Как работают мошенники с коробками для пожертвования на лечение детей показала одна из жительниц города Шахты.

 

 

Девушка сняла на видео методы их работы и выложила в сеть, пишет Privet-Rostov.ru.

«Вот так, стоят эти типа «благородные волонтёры», собирают больным детям на помощь. У меня самой трое детей и мне жаль больных деток, у которых они отбирают деньги. Я сама всегда кидаю деньги в коробки с пожертвованиями, а тут на моих глазах их так дербанят», - написала разгневанная Мария Д.

Молодые люди потрошили набитые деньгами короба, когда их застукали с поличным на месте преступления. Увидев камеру они принялись бежать и бросили половину награбленного, сообщает Privet-Rostov.ru.

Видео по ссылке.



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