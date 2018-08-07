60 миллионов россиян могут ждать большие штрафы

Под запретом на дачных участках окажутся туалеты, коммуникации и дровники.

Госдума приготовила дачникам новый перечень сюрпризов.

- Это касается почти 60 миллионов россиян, именно столько, поприблизительным подсчётам, граждан имеют дачные участки, -сообщаютfishki.net.

Под запретом окажутся уличные туалеты. Строение должно быть возведено по строгим правилам: выгребная яма должна быть изолирована от подземных вод, располагаться конструкция должна не ближе чем 12 метров от жилья. Если какой-либо пункт нарушен, тодачника ждёт штраф от3 до5 тысяч рублей.

Дрова запасать самостоятельно отныне нельзя. Приобрести дрова можно только в специальной компании, в случае покупки дров на стороне –штраф. Завырубку кустарников идеревьев— штраф. Заспиливание деревьев рядом согородом— штраф, засрубленное насвоём участке дерево— штраф. Сумма штрафа – 5 тысяч рублей. В случае, если спиленное дерево окажется редкой породы, то штраф увеличат в 10 раз.

Дачников, чьи участки примыкают к лесу, обяжут убирать зеленую зону. Речь идет о первых 10 метрах. Отлынивающим дачникам грозит штраф до 5 тысяч рублей.

За заросший сорняками участок также грозит штраф. Засжигание мусора от2 до5 тысяч, зазаросли сорняков— 1500 рублей.

Забор может быть только сетчатым или решетчатым и обязательно пропускать свет. Ограждение между участками не должно превышать 1,5 метра в высоту. Рядом с ним нельзя сажать кустарники и деревья. Вслучае нарушения дачника ждет штраф вразмере до5 тысяч рублей итребования убрать забор.

На участке разрешать бурить лишь не глубокие скважины, в противном случае дачников ждет налог от750 тысяч до1,5 миллионов рублей. Платить ненадо, если выбурите наверхние водоносные слои. Продавать воду из своей скважины вы тоже не сможете.

Садоводческие идачные объединения должны получать лицензию напользование недрами для добычи подземных вод. Если лицензии нет, что сумма штрафа составит 3−5 тысяч рублей для граждан, 30−50 тысяч рублей для должностных лиц, от800 тысяч до1 миллиона рублей для юридических лиц.

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Источник:Privet-Rostov.ru