Регистрация
Важные темы
» » 60 миллионов россиян могут ждать большие штрафы


60 миллионов россиян могут ждать большие штрафы

7-08-2018, 01:47

Под запретом на дачных участках окажутся туалеты, коммуникации и дровники.

 

60 миллионов россиян могут ждать большие штрафы


Госдума приготовила дачникам новый перечень сюрпризов.

 

- Это касается почти 60 миллионов россиян, именно столько, поприблизительным подсчётам, граждан имеют дачные участки, -сообщаютfishki.net.

 

Под запретом окажутся уличные туалеты. Строение должно быть возведено по строгим правилам: выгребная яма должна быть изолирована от подземных вод, располагаться конструкция должна не ближе чем 12 метров от жилья. Если какой-либо пункт нарушен, тодачника ждёт штраф от3 до5 тысяч рублей.

 

Дрова запасать самостоятельно отныне нельзя. Приобрести дрова можно только в специальной компании, в случае покупки дров на стороне –штраф. Завырубку кустарников идеревьев— штраф. Заспиливание деревьев рядом согородом— штраф, засрубленное насвоём участке дерево— штраф. Сумма штрафа – 5 тысяч рублей. В случае, если спиленное дерево окажется редкой породы, то штраф увеличат в 10 раз.

Дачников, чьи участки примыкают к лесу, обяжут убирать зеленую зону. Речь идет о первых 10 метрах. Отлынивающим дачникам грозит штраф до 5 тысяч рублей.

 

За заросший сорняками участок также грозит штраф. Засжигание мусора от2 до5 тысяч, зазаросли сорняков— 1500 рублей.

 

Забор может быть только сетчатым или решетчатым и обязательно пропускать свет. Ограждение между участками не должно превышать 1,5 метра в высоту. Рядом с ним нельзя сажать кустарники и деревья. Вслучае нарушения дачника ждет штраф вразмере до5 тысяч рублей итребования убрать забор.

 

На участке разрешать бурить лишь не глубокие скважины, в противном случае дачников ждет налог от750 тысяч до1,5 миллионов рублей. Платить ненадо, если выбурите наверхние водоносные слои. Продавать воду из своей скважины вы тоже не сможете.

 

Садоводческие идачные объединения должны получать лицензию напользование недрами для добычи подземных вод. Если лицензии нет, что сумма штрафа составит 3−5 тысяч рублей для граждан, 30−50 тысяч рублей для должностных лиц, от800 тысяч до1 миллиона рублей для юридических лиц.

 

Читайте также:

 

Пенсионерам запретят продавать свои квартиры

Общественное мнение не учтут: ЦИК не поддержит идею проведения референдума по повышению пенсионного возраста

 

В России приняли закон о родном языке в школе

 

За увольнение россиян перед пенсией хотят ввести уголовную ответственность

 

Россиянам стало сложнее получить наследство по завещанию

 

Эксперты: трактовать заявление Путина как сигнал к смягчению реформы не стоит

 

Если пенсионную реформу примут в России резко сократится количество пенсионеров

 

Источник:Privet-Rostov.ru



Прочитали - 315
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
В России для водителей придумали новый штраф размером в 15 тысяч рублей

В России для водителей придумали новый штраф размером в 15 тысяч

Транспорт
За небольшие нарушения жителей Краснодара будут сажать в тюрьму

За небольшие нарушения жителей Краснодара будут сажать в тюрьму

Транспорт
От пяти привычек придется отказаться автомобилистам, чтобы избежать штрафов

От пяти привычек придется отказаться автомобилистам, чтобы избежать

Транспорт
За нелегальную сдачу жилья жителей Краснодара будут ждать крупные штрафы

За нелегальную сдачу жилья жителей Краснодара будут ждать крупные

Происшествия
Российских водителей ждет два крупных штрафа в конце года

Российских водителей ждет два крупных штрафа в конце года

Транспорт
Штраф для водителей Краснодара увеличат в пять раз

Штраф для водителей Краснодара увеличат в пять раз

Транспорт
Повышение штрафов ждет водителей Краснодара

Повышение штрафов ждет водителей Краснодара

Транспорт
В Госдуме предложили выплачивать жителям Краснодара часть прибыли с нефтяных доходов

В Госдуме предложили выплачивать жителям Краснодара часть прибыли с

События
Для водителей в Краснодара готовят новый штраф

Для водителей в Краснодара готовят новый штраф

Город
Что нового будет в жизни россиян с 1 июля

Что нового будет в жизни россиян с 1 июля

Главное
За нецензурную брань в семье будут штрафовать и сажать на 15 суток

За нецензурную брань в семье будут штрафовать и сажать на 15 суток

Инфраструктура
В России увеличат штраф для водителей за отказ пропустить пешехода

В России увеличат штраф для водителей за отказ пропустить пешехода

Транспорт
На 100 тысяч рублей хотят штрафовать россиян за ночной шум

На 100 тысяч рублей хотят штрафовать россиян за ночной шум

Инфраструктура
Штраф за отсутствие прописки увеличат в 10 раз

Штраф за отсутствие прописки увеличат в 10 раз

Общество
За плохие дороги штрафы для чиновников увеличили в десятки раз

За плохие дороги штрафы для чиновников увеличили в десятки раз

Инфраструктура
Для россиян придумали новые штрафы

Для россиян придумали новые штрафы

Общество
Как изменится жизнь россиян в 2017 году

Как изменится жизнь россиян в 2017 году

Главное
Улицы Краснодара очистят от брошенных автомобилей

Улицы Краснодара очистят от брошенных автомобилей

Инфраструктура
Алкоголь в России начнут продавать без паспорта

Алкоголь в России начнут продавать без паспорта

Главное
Власти лишат 2,5 млн пенсионеров единовременной выплаты 5 тысяч рублей

Власти лишат 2,5 млн пенсионеров единовременной выплаты 5 тысяч рублей

Общество
В России с тунеядцев хотят брать налог по 20 тысяч в год

В России с тунеядцев хотят брать налог по 20 тысяч в год

Город
По «закону Яровой» каждого россиянина могут штрафовать на 3−5 тысяч рублей

По «закону Яровой» каждого россиянина могут штрафовать на 3−5

Главное
Автолюбителям предстоит серьезно раскошелиться: вступили в силу новые поправки

Автолюбителям предстоит серьезно раскошелиться: вступили в силу новые

Транспорт
Путин пожалел дальнобойщиков

Путин пожалел дальнобойщиков

Транспорт
У водителей появится новый штраф суммой 10 тысяч рублей

У водителей появится новый штраф суммой 10 тысяч рублей

Транспорт
За брошенные окурки и мусор водителей ждет штраф

За брошенные окурки и мусор водителей ждет штраф

Транспорт
Для водителей

Для водителей "грязных" машин придумали штраф

Транспорт
Государство готовит массу сюрпризов для автовладельцев

Государство готовит массу сюрпризов для автовладельцев

Транспорт
За анонимный выход в Сеть

За анонимный выход в Сеть "штрафанут" на 300 тыс рублей

Происшествия
За распитие спиртного на улице серьезно накажут рублем

За распитие спиртного на улице серьезно накажут рублем

Криминал
За распитие спиртного на улице серьезно накажут рублем

За распитие спиртного на улице серьезно накажут рублем

Криминал
Водители должны сами оформлять ДТП или платить штраф – новые поправки

Водители должны сами оформлять ДТП или платить штраф – новые поправки

Транспорт
ГИБДД заплатит штраф за незаконную эвакуацию автомобиля

ГИБДД заплатит штраф за незаконную эвакуацию автомобиля

Транспорт
Водитель заплатит штраф 250 000 рублей за грязные номера

Водитель заплатит штраф 250 000 рублей за грязные номера

Транспорт
Госдума уточнила правила эвакуации машин

Госдума уточнила правила эвакуации машин

Транспорт
Штраф в 2000 рублей ждет тех, кто ездить на резине не по сезону

Штраф в 2000 рублей ждет тех, кто ездить на резине не по сезону

Транспорт
ГИБДД введет новый 5-тысячный штраф

ГИБДД введет новый 5-тысячный штраф

Транспорт
Правительство утвердило новые правила выплат пострадавшим в ДТП

Правительство утвердило новые правила выплат пострадавшим в ДТП

Транспорт
В Думу внесён законопроект о запрете выращивания ГМО

В Думу внесён законопроект о запрете выращивания ГМО

---
Депутаты смягчили наказание за взятки

Депутаты смягчили наказание за взятки

Криминал
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+