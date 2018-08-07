60 миллионов россиян могут ждать большие штрафы
Под запретом на дачных участках окажутся туалеты, коммуникации и дровники.
Госдума приготовила дачникам новый перечень сюрпризов.
- Это касается почти 60 миллионов россиян, именно столько, поприблизительным подсчётам, граждан имеют дачные участки, -сообщаютfishki.net.
Под запретом окажутся уличные туалеты. Строение должно быть возведено по строгим правилам: выгребная яма должна быть изолирована от подземных вод, располагаться конструкция должна не ближе чем 12 метров от жилья. Если какой-либо пункт нарушен, тодачника ждёт штраф от3 до5 тысяч рублей.
Дрова запасать самостоятельно отныне нельзя. Приобрести дрова можно только в специальной компании, в случае покупки дров на стороне –штраф. Завырубку кустарников идеревьев— штраф. Заспиливание деревьев рядом согородом— штраф, засрубленное насвоём участке дерево— штраф. Сумма штрафа – 5 тысяч рублей. В случае, если спиленное дерево окажется редкой породы, то штраф увеличат в 10 раз.
Дачников, чьи участки примыкают к лесу, обяжут убирать зеленую зону. Речь идет о первых 10 метрах. Отлынивающим дачникам грозит штраф до 5 тысяч рублей.
За заросший сорняками участок также грозит штраф. Засжигание мусора от2 до5 тысяч, зазаросли сорняков— 1500 рублей.
Забор может быть только сетчатым или решетчатым и обязательно пропускать свет. Ограждение между участками не должно превышать 1,5 метра в высоту. Рядом с ним нельзя сажать кустарники и деревья. Вслучае нарушения дачника ждет штраф вразмере до5 тысяч рублей итребования убрать забор.
На участке разрешать бурить лишь не глубокие скважины, в противном случае дачников ждет налог от750 тысяч до1,5 миллионов рублей. Платить ненадо, если выбурите наверхние водоносные слои. Продавать воду из своей скважины вы тоже не сможете.
Садоводческие идачные объединения должны получать лицензию напользование недрами для добычи подземных вод. Если лицензии нет, что сумма штрафа составит 3−5 тысяч рублей для граждан, 30−50 тысяч рублей для должностных лиц, от800 тысяч до1 миллиона рублей для юридических лиц.
Читайте также:
Пенсионерам запретят продавать свои квартиры
Общественное мнение не учтут: ЦИК не поддержит идею проведения референдума по повышению пенсионного возраста
В России приняли закон о родном языке в школе
За увольнение россиян перед пенсией хотят ввести уголовную ответственность
Россиянам стало сложнее получить наследство по завещанию
Эксперты: трактовать заявление Путина как сигнал к смягчению реформы не стоит
Если пенсионную реформу примут в России резко сократится количество пенсионеров
Источник:Privet-Rostov.ru
В России для водителей придумали новый штраф размером в 15 тысячТранспорт
За небольшие нарушения жителей Краснодара будут сажать в тюрьмуТранспорт
От пяти привычек придется отказаться автомобилистам, чтобы избежатьТранспорт
За нелегальную сдачу жилья жителей Краснодара будут ждать крупныеПроисшествия
Российских водителей ждет два крупных штрафа в конце годаТранспорт
Штраф для водителей Краснодара увеличат в пять разТранспорт
Повышение штрафов ждет водителей КраснодараТранспорт
В Госдуме предложили выплачивать жителям Краснодара часть прибыли сСобытия
Для водителей в Краснодара готовят новый штрафГород
Что нового будет в жизни россиян с 1 июляГлавное
За нецензурную брань в семье будут штрафовать и сажать на 15 сутокИнфраструктура
В России увеличат штраф для водителей за отказ пропустить пешеходаТранспорт
На 100 тысяч рублей хотят штрафовать россиян за ночной шумИнфраструктура
Штраф за отсутствие прописки увеличат в 10 разОбщество
За плохие дороги штрафы для чиновников увеличили в десятки разИнфраструктура
Для россиян придумали новые штрафыОбщество
Как изменится жизнь россиян в 2017 годуГлавное
Улицы Краснодара очистят от брошенных автомобилейИнфраструктура
Алкоголь в России начнут продавать без паспортаГлавное
Власти лишат 2,5 млн пенсионеров единовременной выплаты 5 тысяч рублейОбщество
В России с тунеядцев хотят брать налог по 20 тысяч в годГород
По «закону Яровой» каждого россиянина могут штрафовать на 3−5Главное
Автолюбителям предстоит серьезно раскошелиться: вступили в силу новыеТранспорт
Путин пожалел дальнобойщиковТранспорт
У водителей появится новый штраф суммой 10 тысяч рублейТранспорт
За брошенные окурки и мусор водителей ждет штрафТранспорт
Для водителей "грязных" машин придумали штрафТранспорт
Государство готовит массу сюрпризов для автовладельцевТранспорт
За анонимный выход в Сеть "штрафанут" на 300 тыс рублейПроисшествия
За распитие спиртного на улице серьезно накажут рублемКриминал
За распитие спиртного на улице серьезно накажут рублемКриминал
Водители должны сами оформлять ДТП или платить штраф – новые поправкиТранспорт
ГИБДД заплатит штраф за незаконную эвакуацию автомобиляТранспорт
Водитель заплатит штраф 250 000 рублей за грязные номераТранспорт
Госдума уточнила правила эвакуации машинТранспорт
Штраф в 2000 рублей ждет тех, кто ездить на резине не по сезонуТранспорт
ГИБДД введет новый 5-тысячный штрафТранспорт
Правительство утвердило новые правила выплат пострадавшим в ДТПТранспорт
В Думу внесён законопроект о запрете выращивания ГМО---
Депутаты смягчили наказание за взяткиКриминал