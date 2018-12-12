Закон об изъятии земли и жилья у жителей Краснодара по желанию местных властей готовит Госдума
Законопроект прошел первое чтение в Госдуме.
Проект предусматривает изъятие собственности у населения местными властями, в случае если есть острая необходимость застройка данного района. При этом в законе почти не прописаны права владельцев участков, сказано лишь, что они могут обжаловать в суде сумму компенсации.
Оценивать жилье и участки будут по кадастровой стоимости, которая в разы ниже рыночной.
Эксперты считают, что в случае окончательного принятия закона в стране исчезнет институт собственности. Издание «Новые известия» приводит в субботу мнение московского адвоката Петра Домбровицкого.
Мужчина отмечает, что в данном случае возможно чрезмерное злоупотребление со стороны чиновников. Если раньше изъятие жилья и участков было возможно лишь при наличии серьезной необходимости, сейчас же это станет возможно даже в том случае, если властям приспичит ликвидировать устаревший ЖК и построить на его месте новый.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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