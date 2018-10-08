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В Краснодаре должников хотят лишать единственного жилья

Сегодня, 15:37

Соответствующий законопроект разрабатывается в Минюсте.

 

В Краснодаре должников хотят лишать единственного жилья


Законопроект предусматривает изъятие у россиян жилья лишь по определённым видам исполнительных производств. Причем отбирать могут даже единственное жильё. Отмечается, что должников покредитам проект некоснётся, сообщает «Российская газета».

 

 

Решение будет принимать суд. Однако, на улице должник не останется, ему будет выделена небольшая компенсация на покупку нового жилья. Сумму средств тоже определит суд,пишетPrivet-Rostov.ru

 

 

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