В Краснодаре должников хотят лишать единственного жилья
Соответствующий законопроект разрабатывается в Минюсте.
Законопроект предусматривает изъятие у россиян жилья лишь по определённым видам исполнительных производств. Причем отбирать могут даже единственное жильё. Отмечается, что должников покредитам проект некоснётся, сообщает «Российская газета».
Решение будет принимать суд. Однако, на улице должник не останется, ему будет выделена небольшая компенсация на покупку нового жилья. Сумму средств тоже определит суд,пишетPrivet-Rostov.ru
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