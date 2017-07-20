В Краснодаре водителям могут разрешить самостоятельно выбирать номер для машины
Российские водители получат возможность самостоятельно выбирать буквы и цифры для государственных номеров при покупке машины в салоне.
Как сообщила «Газета.ru», такие изменения в законопроект «О государственной регистрации транспортных средств» подготовило МВД, пишет Privet-Rostov.ru.
Подобной услугой водители могут воспользоваться при покупке автомобиля в салоне.
Отмечается, что впервые в законе утвердят два термина «государственный регистрационный знак» — металлическая пластина и «государственный регистрационный номер» — набор цифр и букв, который получает автомобиль.
Порядок того, кто сможет получить «красивые» номера, определит правительство России,сообщает Privet-Rostov.ru
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