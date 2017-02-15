На месте ветхого жилья в Краснодаре построят парки и скверы
Об этом заявил глава города Евгений Первышов.
Рабочая группа занимается анализом земельных участков в центре города, где планируется или уже снесено ветхое и аварийное жилье.
— Освобожденные в центре города участки должны, в первую очередь, улучшать качество городской среды. Как правило, это относительно небольшие территории. В отличие от прошлых лет, даже с учетом сложностей с бюджетом, выставлять на торги мы их не будем. Приоритетным должно стать их использование в качестве общественных зон для организации спортивных площадок, парковок, скверов, строительства социальных объектов. Мы должны использовать эти участки в интересах всех горожан, — сказал Евгений Первышов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Мэр краевой столицы подчеркнул, нужно тщательно изучить все документы по землям, в том числе и договоры долговременной аренды с частными лицами. Какие-то муниципальные земли следует передать в ведомство края, чтобы можно было расширить территории краевых объектов, таких как школы, дет сады и другие.
— Необходимо тщательно проанализировать все ранее заключенные договоры аренды или продажи таких участков и ни в коем случае не допустить точечную застройку в центре города. Это поручение губернатора, такого же мнения большинство краснодарцев. Застройка в центре возможна только при комплексном освоении кварталов. И только при действительно комплексном подходе, когда строятся не только дома или офисы, а все необходимое для городской среды, — подчеркнул Евгений Первышов.
Источник: www.livekuban.ru
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