Многие жители Краснодара могут остаться без привычной крыши над головой
По всей России начнут сносить хрущёвки
С таким предложением выступили депутаты Госдумы.
Новый законопроект предусматривает реновацию жилья на территории всей страны. Инициатором проекта выступила глава комитета Госдумы Галина Хаванская.
- Пока законопроект не внесён на рассмотрение, потому что для его принятия требуется внести изменения в градостроительный кодекс, - сообщает портал realty.mail.ru.
Во многих городах для местных жителей квартира в так называемой «хрущевки» до сих пор является пределом мечтаний. Однако депутаты намерены от них избавится.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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