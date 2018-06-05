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Многие жители Краснодара могут остаться без привычной крыши над головой

5-06-2018, 11:21

По всей России начнут сносить хрущёвки

 

Многие жители Краснодара могут остаться без привычной крыши над головой


С таким предложением выступили депутаты Госдумы.

Новый законопроект предусматривает реновацию жилья на территории всей страны. Инициатором проекта выступила глава комитета Госдумы Галина Хаванская.

 

 

- Пока законопроект не внесён на рассмотрение, потому что для его принятия требуется внести изменения в градостроительный кодекс, - сообщает портал realty.mail.ru.

 

Во многих городах для местных жителей квартира в так называемой «хрущевки» до сих пор является пределом мечтаний. Однако депутаты намерены от них избавится.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru




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