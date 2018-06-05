Многие жители Краснодара могут остаться без привычной крыши над головой





С таким предложением выступили депутаты Госдумы.

Новый законопроект предусматривает реновацию жилья на территории всей страны. Инициатором проекта выступила глава комитета Госдумы Галина Хаванская.

- Пока законопроект не внесён на рассмотрение, потому что для его принятия требуется внести изменения в градостроительный кодекс, - сообщает портал realty.mail.ru.

Во многих городах для местных жителей квартира в так называемой «хрущевки» до сих пор является пределом мечтаний. Однако депутаты намерены от них избавится.

Читайте также: