Эксперты подсчитали какой должна быть зарплата жителей Краснодара для причисления к среднему классу
К среднему классу аналитики отнесли россиян не имеющих проблем с оплатой счетов и покупкой необходимых товаров.
Исследование проводили специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Аналитики причислили к среднему классу людей, которые полностью оплачивают счета, могут позволить себе покупку необходимых товаров, отпуск за границей и покупку в кредит автомобиля или ипотеку.
Для расчета данных аналитики использовали стоимость жилья и услуг ЖКХ в регионе, автомобиля среднего класса и отпуска два раза в год.
- В структуре расходов россиян, причисляемых АКРА к среднему классу, преобладают траты на автомобили (до 32% расходов). Исключение составляет средний класс Москвы, который тратит больше денег на жилье (35% расходов),- сообщает«Медуза».
Источник:Privet-Rostov.ru
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