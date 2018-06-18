Эксперты подсчитали какой должна быть зарплата жителей Краснодара для причисления к среднему классу

К среднему классу аналитики отнесли россиян не имеющих проблем с оплатой счетов и покупкой необходимых товаров.

Исследование проводили специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Аналитики причислили к среднему классу людей, которые полностью оплачивают счета, могут позволить себе покупку необходимых товаров, отпуск за границей и покупку в кредит автомобиля или ипотеку.

Для расчета данных аналитики использовали стоимость жилья и услуг ЖКХ в регионе, автомобиля среднего класса и отпуска два раза в год.

- В структуре расходов россиян, причисляемых АКРА к среднему классу, преобладают траты на автомобили (до 32% расходов). Исключение составляет средний класс Москвы, который тратит больше денег на жилье (35% расходов),- сообщает«Медуза».

Источник:Privet-Rostov.ru