В России могут запретить продажу квартир без отделки

Минстрой России может выступить с законодательной инициативой о запрете продажи жилья в новостройках без отделки. Об этом вчера, 23 марта, заявил, министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

«Часто бывает, что после сдачи дома людям еще в течение нескольких лет приходится терпеть шум ремонта и строительный мусор в подъездах. Это не совсем правильно», — считают законодатели.