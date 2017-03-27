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В России могут запретить продажу квартир без отделки

27-03-2017, 20:11

Минстрой России может выступить с законодательной инициативой о запрете продажи жилья в новостройках без отделки. Об этом вчера, 23 марта, заявил, министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

 

 

«Часто бывает, что после сдачи дома людям еще в течение нескольких лет приходится терпеть шум ремонта и строительный мусор в подъездах. Это не совсем правильно», — считают законодатели.



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