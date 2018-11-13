Жителям Краснодара будут компенсировать неиспользованные отпуска: важное решение суда

Ранее работодатели выплачивали компенсацию сотрудникам лишь за полтора года.

Теперь же работодателей обяжут выплачивать компенсацию за весь неотгулянный отпуск, такое решение вынес Конституционный суд РФ, сообщает «Главбух».

Согласно Конвенции международной организации труда, непотраченные отпуска сгорают через полтора года, но есть и оговорка – если это не противоречит внутреннему уставу компании. В трудовом кодексе говориться то, что сотрудник может получить компенсацию завсе неиспользованные дни, сообщает «ВашГород».

Если работодатель отказывается выплачивать компенсацию работнику, то он имеет право подать в суд, однако сделать это онможет втечение года после того, как прекратился трудовой договор.

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Источник:Privet-Rostov.ru