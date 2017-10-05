В России вступили в силу новые правила снятия запрета на выезд должников
Закон, ускоряющий снятие ограничений на выезд должников из России, вступил в свою силу 1 октября.
Положения нового закона регламентируют ускоренную процедуру отмены ограничений на перемещение за пределы РФ, согласно которым разрешение на выезд из страны будет выдаваться в течение суток после получения судебным приставом-исполнителем Федеральной службы судебных приставов (ФССП) информации о погашении долга.
«Снятие ограничения судебным приставом при директоре ФССП будет происходить не позднее дня, следующего за днем отражения информации об оплате задолженности в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП)», — заявила заместитель директора ФССП Ольга Помигалова, слова которой приводит ТАСС.
Помигалова также добавила, что после этого информация о снятии ограничений будет незамедлительно направляться в Пограничную службу ФСБ России.
Кроме того, новый закон увеличил размер допустимой задолженности для россиян с 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей, кроме долгов по алиментам или возмещению вреда, пишут «Известия».
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