Миллионы жителей Краснодара могут лишиться дачных участков из-за нового закона

Неприятный сюрприз дачников может ждать уже 1 января.

1 января 2019 года вступает в силу новый «дачный» закон. Согласно данным статистики, в России более 60 млн людей являются дачниками. Однако новые правила могут лишить их этого статуса, об этом сообщает НТВ.

Эксперты рассказали, что стоит предпринять, чтобы не лишиться дачного участка.

Первым в списке стоит «Право на землю». До нового года необходимо успеть поставить участок на кадастровый учёт. Сделать это необходимо в Росреестре, сообщает «БудуДома.ру».

С нового года товарищества будут делиться на два типа: садовые и огородные. Владельцы ДНТ, партнерств и кооперативов окажутся вне закона. До нового года товарищество надо перерегистрировать. Сделать это можно на общем собрании собственников, дачники должны принять новый устав, и определиться со своим статусом.

Взносы необходимо вносить исключительно банковскими переводами или через терминалы.

Новый закон запрещает строительство на огородных участках. Построить домик смогут лишь члены СНТ. Максимум, что могут позволить себе члены огородного товарищества – это сарай, бытовка и туалет. Существующие домики необходимо узаконить до нового года. Впротивном случае дом признают самостроем изаставят снести.

Начиная с 1 января, россияне смогут прописаться на своем участке, не доказывая в суде, что это их единственное жильё.

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Источник:Privet-Rostov.ru