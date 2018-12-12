Как изменится жизнь жителей Краснодара с декабря 2018 года

Публикуем традиционную подборку изменений, которые коснутся россиян начиная с 1 декабря.

Начиная с1 дня календарной зимы на сайте ФНС в открытом доступе можно будет ознакомитьсяс такими данными о компаниях как сумма недоимки, задолженность по налогам и сборам и сведения о налоговых правонарушениях.

С 1 декабря хозяйственные товарищества начнут относиться к малому бизнесу.При этом будут соблюдаться критерии выручки и численности сотрудников. Так для микропредприятий это 120 млн руб. и 15 работников, для малых предприятий — 800 млн руб. и 16–100 работников.

Также с 1 декабря отменяются ранее действовавшие ограничения на участие малых и средних иностранных предприятий в капитале малых компаний России. Отныне для того, чтобы стать соучредителем российской малой компании иностранец должен владеть более 49% от общей суммы уставного капитала, однако иностранный учредитель не должен быть в офшоре. Что касается крупных компаний, то квота останется на прежнем уровне — не более 49%.

С 1 декабря Сбербанк наделят полномочиями выдавать водительские права с биометрией.Нововведение вводится в качестве эксперимента в тех регионах, где не хватает офисов МФЦ.

С середины декабря в силу вступают изменения, которые коснутся водителей, занимающихся международными перевозками. Помимо российских прав им придется возить с собой свидетельство профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика. Получить его можно пройдя 36-часовой курс повышения квалификации и сдать экзамен в письменной форме.

С 21 декабря инвестиционных консультантов станет меньше.Согласно новому законодательству инвестиционных консультантах обяжут стать юрлицом или индивидуальными предпринимателями, после чего они будут внесены в реестр Цетробанка.

Начиная с 26 декабря на полках появятся продукты с маркировкой ГМО. Отличительный знак будет наноситься, если содержание генетически модифицированных организмов превышает 0,9%.

В конце декабря у платных парковок появится новая методика расчета тарифов.Тариф будет рассчитываться из учета загруженность паркинга, уровень доходов населения конкретного города, продолжительность хранения машин.

С 30 декабря вступают в силу новые правила при ремонте дорожного полотна.Отныне при проведении ремонтных работ дорога должна быть перекрыта не более чем на 50%. В случае, если ремонт затрагивает больший участок, то должен быть организован объезд.

31 декабря заканчивается срок действия пилотного проекта по внедрению системы tax free.Иностранные граждане смогут возвращать НДС с товаров, купленных на территории России. Начиная с 1 января система будет работать во всех городах страны.

В последний день года истекает срок, в течение которого негосударственные пенсионные фонды, существующие в форме НКО, должны акционироваться. В противном случае фонды будут ликвидированы.

31 декабря перестает действовать «паспорт болельщика»,по которому иностранцы могли въехать на территорию России без визы.

Источник:Privet-Rostov.ru