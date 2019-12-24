Îãëÿäûâàÿñü íàçàä: Äîãîâîð î ðàçãðàíè÷åíèè ïîëíîìî÷èé ìåæäó îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí
«Íàì íóæíî îãëÿäûâàòüñÿ íàçàä?» - ñïðîñèò ÷èòàòåëü. Äà, òî, ÷òî óæå ïðîèçîøëî íå èçìåíèòü. Ýòî óæå èñòîðèÿ. Íî – ýòî îïûò, êîòîðûé ïðè îïðåäåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ìîæåò ïîìî÷ü ðàçîáðàòüñÿ êàê ñòðîèòü ìåæíàöèîíàëüíûå îòíîøåíèÿ íà îñíîâå «ìàòåðèêîâîãî ìûøëåíèÿ», êîòîðîå ïðåäñêàçàë Âåëèìèð Õëåáíèêîâ. Òî, ÷òî ýòî ïðåäñêàçàíèå äî ñèõ ïîð íå ñáûëîñü íå çíà÷èò, ÷òî îíî ïðîøëî «áåëûì øóìîì». Âïåðåäè ïîñòèíäóñòðèàëüíàÿ ýïîõà, ãäå êóëüòóðà áóäåò èãðàòü ðåàëüíóþ ñèñòåìîîáðàçóþùóþ ðîëü.
Äóìàþ, ïðàâèëüíåå íà÷èíàòü ðàçãîâîð î ðàçâèòèè ôåäåðàëèçìà â Ðîññèè è ñîïóòñòâóþùåì ýòîìó ïðîöåññó íàöèîíàëüíîì âîïðîñå ñ òåõ ëåò, êîòîðûå ìû çîâåì ñîâðåìåííîñòüþ èëè «òåïåðü». Òàê, Âëàäèìèð Ïóòèí â ñâîåé ñòàòüå «Ðîññèÿ: íàöèîíàëüíûé âîïðîñ» ïèñàë:«Ìû áóäåì óêðåïëÿòü íàøå „èñòîðè÷åñêîå ãîñóäàðñòâî", äîñòàâøååñÿ íàì îò ïðåäêîâ. Ãîñóäàðñòâî-öèâèëèçàöèþ, êîòîðîå ñïîñîáíî îðãàíè÷íî ðåøàòü çàäà÷ó èíòåãðàöèè ðàçëè÷íûõ ýòíîñîâ è êîíôåññèé». Ïðè ýòîì îí ïîä÷åðêèâàë: «Ìû âåêàìè æèëè âìåñòå. Âìåñòå ïîáåäèëè â ñàìîé ñòðàøíîé âîéíå. È áóäåì âìåñòå æèòü è äàëüøå. À òåì, êòî õî÷åò èëè ïûòàåòñÿ ðàçäåëèòü íàñ, ìîãó ñêàçàòü îäíî — íå äîæäåòåñü». Âñå â ýòèõ ñëîâàõ âûâåðåíî âðåìåíåì è èñòîðè÷åñêèì îïûòîì. Äàæå ïîíèìàíèå Ðîññèè êàê «ãîñóäàðñòâà-öèâèëèçàöèè». Âñå çäåñü ãîâîðèò î òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ôåäåðàëèçìà êàê åäèíñòâåííî öèâèëèçîâàííîãî ïóòè èíòåãðàöèè ðàçëè÷íûõ ýòíîñîâ è êîíôåññèé.
«Íåò íè÷åãî ïðàêòè÷íåå õîðîøåé òåîðèè»,— ãîâîðèë Ðîáåðò Êèðõãîô. Îäíàêî ïðàêòèêà ïîðîé âñòóïàåò â ïðîòèâîðå÷èå ñ òåîðåòè÷åñêèìè ïðåäïîñûëêàìè.
Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí — åäèíñòâåííûé ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ êîòîðîé áûë ïîäïèñàí «Äîãîâîðîðàçãðàíè÷åíèè ïðåäìåòîâ âåäåíèÿ è ïîëíîìî÷èé ìåæäó îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí». Åñëè èñõîäèòü èç òåîðåòè÷åñêèõ ïðåäïîñûëîê ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà, äàííûé äîãîâîð, ïî ñóòè, ïåðâûé ýòàï ðàçâèòèÿ ôåäåðàëèçìà â Ðîññèè. Íà ïðàêòèêå ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïåðâûé è ïîñëåäíèé. Íà÷èíàÿ ñ 24 èþëÿ 2017 ãîäà Ðîññèÿ îòêàçàëàñü îò èäåè ôåäåðàëèçàöèè, îáîçíà÷èâ ôàêòè÷åñêîå äâèæåíèå êóíèòàðíîìó ãîñóäàðñòâó áåçèçìåíåíèÿ íàçâàíèÿ è Êîíñòèòóöèè.
Äàíèýë Ýëàçàð, îäèí èç âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ ïî âîïðîñàì ôåäåðàòèâíîé ãîñóäàðñòâåííîñòè è ôåäåðàëèñòñêèì ïðàêòèêàì, ïîä÷åðêèâàë: «Ôåäåðàëèçì áûë ðàçðàáîòàí äëÿ òîãî, ÷òîáû îáåñïå÷èâàòü ïîëèòè÷åñêóþ èíòåãðàöèþ, îñíîâàííóþ íà ñî÷åòàíèè ñàìîóïðàâëåíèÿ è ðàçäåëåííîãî ïðàâëåíèÿ». Îòêàçàâøèñü îò äîãîâîðà î ðàçãðàíè÷åíèè ïîëíîìî÷èé, ìû, ïî ñóòè, îòêàçàëèñü îò èäåè ôåäåðàëèçìà êàê áèîñîöèàëüíîãî ìåõàíèçìà èíòåãðàöèè íàðîäîâ Ðîññèè, ÷òî âõîäèò â ÿâíîå ïðîòèâîðå÷èå ñ ïðèçûâîì Ïóòèíà «îðãàíè÷íî ðåøàòü çàäà÷ó èíòåãðàöèè ðàçëè÷íûõ ýòíîñîâ è êîíôåññèé».
Âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî èíòåãðàöèÿ èíòåãðàöèè ðîçíü, îíà ìîæåò ñòðîèòüñÿ íà ïðèîðèòåòå âåëèêîðóññêîãî ìûøëåíèÿ èëè ïðèîðèòåòå ìûøëåíèÿ åâðàçèéñêîãî.
Èçâåñòíî, ÷òî äîãîâîð î ðàçãðàíè÷åíèè ïîëíîìî÷èé ìåæäó Ðîññèåé è Òàòàðñòàíîì áûë ïîäïèñàí â 1994 ãîäó.
Âîò êàê ýòî áûëî. Ðàññêàçûâàåò ó÷àñòíèê è î÷åâèäåö Íóðàëè Ëàòûïîâ.
Íóðàëè Ëàòûïîâ, Èñìàãèë Øàíãàðååâ, Åëåíà Ïðîêëîâà è Òàãèð Êàìàëîâ.
Íóðàëè Ëàòûïîâ èçëàãàåò ñâîå ïîíèìàíèå òîãî, êàê âîçíèêëà ñàìà èäåÿ ñîçäàíèÿ Äîãîâîðà î ðàçãðàíè÷åíèè ïîëíîìî÷èé ìåæäó Ðîññèåé è Òàòàðñòàíîì.
Íóðàëè Ëàòûïîâ:Ýòî áûëî íå ïðîñòî íà ìîèõ ãëàçàõ. ß áûë â ñàìûõ íåäðàõ ýòîãî ïðîöåññà. Áîëüøàÿ êîìàíäà êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ ãîòîâèëà ýòîò äîãîâîð ïîä ðóêîâîäñòâîì âèöå-ïðåìüåðà Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à Øàõðàÿ è âèöå-ïðåçèäåíòà Òàòàðñòàíà Âàñèëèÿ Íèêîëàåâè÷à Ëèõà÷åâà. Íà ìîþ äîëþ âûïàëà ìèññèÿ ïîâåðíóòü ìîçãè þðèñòîâ Áåëîãî äîìà, êîòîðûå âîñêëèöàëè: «Äà ýòî æå íîíñåíñ! Êàê ýòî ìîæíî áûòü ñóâåðåííûì è îäíîâðåìåííî âõîäèòü â ñîñòàâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!»
ß èì îòâåòèë äâóìÿ òåçèñàìè.
Ïåðâûé òåçèñ: âû âñå ïîëó÷àëè âûñøåå îáðàçîâàíèå è, ñîîòâåòñòâåííî, âñå ôèëîñîôèþ èçó÷àëè. È ïîòîìó íå ìîæåòå íå ïîìíèòü, ÷òî ñëîâî «äèàëåêòèêà» â ìàðêñèñòêî-ëåíèíñêîé ôèëîñîôèè ïðèâåòñòâîâàëàñü, íå ãîâîðÿ óæå ïðî òðóäû Ãåãåëÿ, îòêóäà ýòà äèàëåêòèêà áûëà ïðèâíåñåíà.
Äèàëåêòèêà— ýòî ðåàëüíîñòü íàøåé æèçíè, è åñëè ðàññóæäàòü äèàëåêòè÷åñêè, òî ñ ðàçãðàíè÷åíèåì ïîëíîìî÷èé âñå íîðìàëüíî, ïîñêîëüêó, â ñóùíîñòè, ýòî åñòü áîðüáà åäèíñòâà è ïðîòèâîïîëîæíîñòåé.
Âòîðîé òåçèñ: â îòëè÷èå îò âàñ, ÿ ïðîøåë âñå ãîðÿ÷èå òî÷êè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è íå ïîíàñëûøêå çíàþ, êàê íåîñòîðîæíûå ñëîâà èëè áîðüáà çà äåôèíèöèè ïðèâîäèëè ê ïðîëèòèþ ðåê êðîâè. Â îáùåì, ìíå òîãäà óäàëîñü ïðîâåñòè ôèëîñîôñêî-ìåòîäîëîãè÷åñêîå îáîñíîâàíèå, êîòîðîå çäîðîâî ïîìîãëî âûñòðàèâàíèþ ïðîôåññèîíàëüíûìè þðèñòàìè óíèêàëüíîãî íà òîò ìîìåíò äîãîâîðà î ðàçãðàíè÷åíèè ïîëíîìî÷èé.
Ïîäðîáíåå – âèäåî: https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=-2RCAAgUqkw&feature=emb_logo
Â ñâåòå ñêàçàííîãî Íóðàëè Ëàòûïîâûì, â òå ãîäû î÷åíü ñòðàííî ïðîçâó÷àëî óòâåðæäåíèå «èñòî÷íèêà, áëèçêîãî ê Êðåìëþ» î òîì, ÷òî äîãîâîð î ðàçãðàíè÷åíèè ïîëíîìî÷èé — ýòî «äîãîâîð áåç íà÷èíêè», è îí, ïî ñóòè, íè÷åãî íå ðåøàåò, ïîýòîìó ôåäåðàëüíûé öåíòð íå õî÷åò èäòè íàâñòðå÷ó Òàòàðñòàíó, äëÿ êîòîðîãî äîêóìåíò èìååò ñèìâîëè÷åñêîå çíà÷åíèå». Äà, êàê ãîâîðèë àíãëèéñêèé èñòîðèê Òîìàñ Êàðëåéëü "Ñîáûòèÿ, êîòîðûå ìû ïåðåæèâàåì, âåëèêè, à ïî÷òåííûå äæåíòëüìåíû, êîòîðûå íàìè óïðàâëÿþò - ìåëêè..."
Äàâàéòå, îäíàêî, ïîñìîòðèì â îáùèõ ÷åðòàõ íà ñóòü òîãî, ÷òî äàâàë Òàòàðñòàíó ýòîò «äîãîâîð áåç íà÷èíêè»:
— âî-ïåðâûõ, îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí ìîãëè ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñòâëÿòü ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ, ñåìåéíûõ, æèëèùíûõ îòíîøåíèé, îòíîøåíèé â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ;
—âî-âòîðûõ, ðåøàòü âîïðîñû âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìëåé, íåäðàìè, âîäíûìè, ëåñíûìè è äðóãèìè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè, à òàêæå ãîñóäàðñòâåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, îðãàíèçàöèÿìè, äðóãèì äâèæèìûì è íåäâèæèìûì ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì, ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí, ÿâëÿþùèìèñÿ èñêëþ÷èòåëüíûì äîñòîÿíèåì è ñîáñòâåííîñòüþ íàðîäà Òàòàðñòàíà, çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;
—â-òðåòüèõ, óñòàíàâëèâàòü ñèñòåìó ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí, ïîðÿäîê èõ îðãàíèçàöèé è äåÿòåëüíîñòè;
—â-÷åòâåðòûõ, óñòàíàâëèâàòü è ïîääåðæèâàòü îòíîøåíèÿ, çàêëþ÷àòü äîãîâîðû è ñîãëàøåíèÿ ñ ðåñïóáëèêàìè, êðàÿìè, îáëàñòÿìè, àâòîíîìíîé îáëàñòüþ è àâòîíîìíûìè îêðóãàìè, ãîðîäàìè Ìîñêâîé è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
—â-ïÿòûõ, ó÷àñòâîâàòü â ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèÿõ, óñòàíàâëèâàòü îòíîøåíèÿ ñ èíîñòðàííûìè ãîñóäàðñòâàìè è çàêëþ÷àòü ñ íèìè ñîãëàøåíèÿ, íå ïðîòèâîðå÷àùèå Êîíñòèòóöèè è ìåæäóíàðîäíûì îáÿçàòåëüñòâàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí è äîãîâîðó, ó÷àñòâîâàòü â äåÿòåëüíîñòè ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé, ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñòâëÿòü âíåøíåýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü.
—â-øåñòûõ, ïðåäîñòàâëÿòü ðåñïóáëèêå ïîëíîìî÷èÿ, êîòîðûõ íå áûëî íè ó îäíîãî äðóãîãî ðîññèéñêîãî ðåãèîíà, — ïîìèëîâàíèå ëèö, îñóæäåííûõ ñóäàìè Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí;
—â-ñåäüìûõ, ðåãóëèðîâàòü âîïðîñû ðåñïóáëèêàíñêîãî ãðàæäàíñòâà;
—â-âîñüìûõ, îïðåäåëÿòü ïîðÿäîê ïðîõîæäåíèÿ àëüòåðíàòèâíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí ãðàæäàíàìè, èìåþùèìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ïðàâî íà çàìåíó íåñåíèÿ âîåííîé ñëóæáû.
Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ, Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Íóðàëè Ëàòûïîâ.
È ýòî òîëüêî ìàëàÿ ÷àñòü «äîãîâîðà áåç íà÷èíêè», êîòîðûé, íåñìîòðÿ íà ñâîþ «ñèìâîëè÷íîñòü», âîëíîâàë ñòîðîííèêîâ óíèòàðíîãî ãîñóäàðñòâà â 1994 ãîäó, è îñîáåííî áåñïîêîèò ñåé÷àñ êàê ïðåöåäåíò ðåàëüíîãî ôåäåðàëèçìà.
Õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî â 31 ñóáúåêòå Ôåäåðàöèè ïðîåêò ðîññèéñêîé Êîíñòèòóöèè ïîääåðæêè íå ïîëó÷èë. Â èíòåðâüþ êîððåñïîíäåíòó «Íåçàâèñèìîé ãàçåòû (îò 6 ôåâðàëÿ 1994 ãîäà) ïåðâûé ïðåçèäåíò ÐÒ Ìèíòèìåð Øàéìèåâ îòìå÷àë, ÷òî «ìû îïÿòü ïîøëè ïî ïóòè ëåãêèõ ðåøåíèé, ïîòîìó ÷òî ïîñòðîèòü èìïåðèþ è óíèòàðíîå ãîñóäàðñòâî â ìåíüøèõ ìàñøòàáàõ íà ìåñòå áûâøåãî Ñîþçà êàæåòñÿ íàìíîãî ïðîùå, ÷åì ñòðîèòü äåìîêðàòè÷åñêóþ ôåäåðàöèþ».
Ýòîò åäèíñòâåííûé â ñâîåì ðîäå äîãîâîð î ðàçãðàíè÷åíèè ïîëíîìî÷èé ñ ñàìîãî íà÷àëà áûë äëÿ ôåäåðàëüíîãî öåíòðà êàê êðàñíàÿ òðÿïêà äëÿ áûêà, õîòÿ Áîðèñ Åëüöèí è äåïóòàòû Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ïðåïîäíîñèëè åãî êàê îãðîìíîå äîñòèæåíèå ðàäè ñîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñåãîäíÿ ìû äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî Äîãîâîð — ýòî íå íåêîå íà÷àëî, êàê ïðåäñòàâëÿåò åãî Íóðàëè Ëàòûïîâ, íî íåêèé èòîã äëèòåëüíîãî íåïðåðûâíîãî èñòîðè÷åñêîãî ïðîöåññà.
Ïîäðîáíåå ñì. íà «ÁÈÇÍÅÑ Online»:https://www.business-gazeta.ru/article/359813
Ïî ñóòè, ñëàâÿíî-òþðêñêèé ýòíîñ — òîò æå äîãîâîð, íî íå î ðàçãðàíè÷åíèè, à î åäèíñòâå. Åñëè ãîâîðèòü î äîãîâîðå î ðàçãðàíè÷åíèè ïîëíîìî÷èé, òî îí, íåñîìíåííî, íåñåò â ñåáå ãîðàçäî áîëüøå èñòîðè÷åñêèõ ñìûñëîâ, ÷åì ïðèíÿòî ñåãîäíÿ äóìàòü. Ïîíèìàíèå åãî êàê ÷àñòè ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû, îáùåé ìíîãîâåêîâîé èñòîðèè î÷åíü âàæíî äëÿ ñòàíîâëåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÕÕI âåêå êàê ñàìîáûòíîãî öèâèëèçàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà, íåêîåãî äðåâà íàðîäîâ è ïëåìåí, êîðíè êîòîðîãî óõîäÿò â òûñÿ÷åëåòèÿ. Âàæíî òîëüêî íå çàáûâàòü, ÷òî ñòâîë ýòîãî äðåâà — ÿâëåíèå «ìàòåðèêîâîå». Åñëè áû ïîëèòèêè, îòâåðãàþùèå ñåãîäíÿ ïðàâî Òàòàðñòàíà íà äîãîâîð î ðàçãðàíè÷åíèè ïîëíîìî÷èé, ÷àùå îáðàùàëèñü ê èñòîðèè ñîáñòâåííîé ñòðàíû, ìîæåò, îíè âìåñòî èíòðèã âîêðóã åãî ïðîäëåíèÿ ìîãëè, êàê Ìèõàèë Þðüåâè÷ Ëåðìîíòîâ, çàïèñàòü ñåáå â áëîêíîò: «Íà÷àë ó÷èòüñÿ ïî-òàòàðñêè, ÿçûê, êîòîðûé çäåñü, è âîîáùå â Àçèè, íåîáõîäèì êàê ôðàíöóçñêèé â Åâðîïå…»
Ñèìáèîç Êèåâñêîé Ðóñè è Çîëîòîé Îðäû ñóùåñòâîâàë íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ âåêîâ, äàâ íàó÷íûå îñíîâû Åâðàçèéñêîé äîêòðèíå Ïóòèíà, ñòàâøåé êëàññè÷åñêèì ïðîäîëæåíèåì åâðàçèéñêèõ èäåéËüâà Ãóìèëåâàè öåëîé ïëåÿäû åâðàçèéöåâ. Ñåãîäíÿ óæå íå ñåêðåò, ÷òî Ìîñêâà êàê öåíòð ôîðìèðîâàíèÿ ðóññêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè ñôîðìèðîâàëàñü èç çîëîòîîðäûíñêîé ñðåäû. «Àçèàòñêîå» íàñëåäèå, êàê ïèøåò èçâåñòíûé èññëåäîâàòåëü èñòîðèè è êóëüòóðû íàðîäîâ ÏîâîëæüÿÌèõàèë Õóäÿêîâ, áûëî ïðåäìåòîì ãîðäîñòè, à íå îñóæäåíèÿ. Îíî áûëî îðãàíè÷íûì ýëåìåíòîì ðóññêîé æèçíè: ðóññêèé ÿçûê è êóëüòóðà ïðîñòî ïðîïèòàíû òþðêñêèìè çàèìñòâîâàíèÿìè. Êíÿçü è èñòîðèêÍèêîëàé Òðóáåöêîéïèñàë â ñâîèõ òðóäàõ: «Ðóññêèé öàðü
ÿâèëñÿ íàñëåäíèêîì ìîíãîëüñêîãî õàíà. Ñâåðæåíèå òàòàðñêîãî èãà ñâåëîñü ê çàìåíå òàòàðñêîãî õàíà ïðàâîñëàâíûì öàðåì è ê ïåðåíåñåíèþ õàíñêîé ñòàâêè â Ìîñêâó».Âîò âàì èñòîðè÷åñêàÿ ðåàëüíîñòü, êîòîðàÿ ïðîòèâîðå÷èò âåëèêîðóññêîìó ìûøëåíèþ íåêîòîðûõ ñîâðåìåííûõ ïîëèòèêîâ, ñòðåìÿùèõñÿ îòêàçàòüñÿ îò åâðàçèéñêîé äîêòðèíû Ïóòèíà â ïîëüçó èäåè óíèòàðíîãî ãîñóäàðñòâà.
Ãëóáî÷àéøèé ïî ïðîíèêíîâåíèþ â ñóòü âåùåé ðóññêèé ïîýòÂåëèìèð Õëåáíèêîâïèñàë î âàæíîñòè äëÿ Ðîññèè îñìûñëèòü ñâîå «îáùåàçèéñêîå ñîçíàíèå». Ïðè÷åì, â ïîíèìàíèè Õëåáíèêîâà, ýòî äîëæåí áûë áûòü íå øàã âíóòðü, â çàìêíóòîñòü ñèñòåìíîãî åäèíñòâà Àçèè. Íåò! Íàïðîòèâ, òàê Õëåáíèêîâ ïðåäñòàâëÿë ñåáå ïðîöåññ êîíñòðóèðîâàíèÿ Åâðàçèéñêîãî ïðîñòðàíñòâà, êîòîðîå ó íåãî íå ïðîñòî îòêðûòàÿ, à ñâåðõîòêðûòàÿ ñèñòåìà ïîèñòèíå êîñìè÷åñêîãî ìàñøòàáà.
Ñîãëàñíî Õëåáíèêîâó, çàäà÷à ðàçâèòèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â «òâîðåíèè äåëà», êîòîðîå âûðàæàëî áû äóõ ìàòåðèêà. Ìîçã çåìëè íå ìîæåò áûòü òîëüêî âåëèêîðóññêèì. Ëó÷øå, åñëè áû îí áûë «ìàòåðèêîâûì», ñ÷èòàåò îí. Õî÷ó óòî÷íèòü: ìàòåðèêîâûì â ïðîñòðàíñòâå ñëàâÿíî-òþðêñêîãî èñòîðè÷åñêîãî âðåìåíè. Ýòî âàæíî äëÿ áóäóùåãî åäèíñòâà íàðîäîâ Ðîññèè êàê ïîäëèííî åâðàçèéñêîé äåðæàâû.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ.
Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ ïîëå òîãî êàê äîãîâîð êàíóë â ëåòó, ÿ ïî-ïðåæíåìó ñ÷èòàþ, ÷òî çàäà÷à ñåãîäíÿøíåãî äíÿ — ýòî ïðèíÿòèå íåëèíåéíûõ ðåøåíèé, ïîèñê äèàëîãà ñ ôåäåðàëüíûì öåíòðîì, ïðåîäîëåíèå ïðîáëåì íåäîïîíèìàíèÿ ïóòåì ïðèíÿòèÿ êîìïðîìèññíûõ âàðèàíòîâ. Òàê ïîñòóïèë ïðåçèäåíò ÐÒÐóñòàì Ìèííèõàíîâ, îòìåòèâøèé, ÷òî äîãîâîðî ðàçãðàíè÷åíèè ïîëíîìî÷èé Ðîññèè è Òàòàðñòàíà ñûãðàë ñâîþ âàæíåéøóþ «èñòîðè÷åñêóþ ðîëü», îäíàêî íàäî èäòè äàëüøå, ïîñêîëüêó «â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ âåäóùèì ôàêòîðîì ÿâëÿåòñÿ íå ñòîëüêî ñàìà ôîðìà îòíîøåíèé ðåñïóáëèêè è ôåäåðàëüíîãî öåíòðà, ñêîëüêî èõ ñîäåðæàíèå, âîçìîæíîñòü íàõîäèòü âçàèìîïðèåìëåìûå ðåøåíèÿ âîçíèêàþùèõ âîïðîñîâ â îáùèõ èíòåðåñàõ».
Äóìàþ, ÷òî â ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâàõ ýòî åäèíñòâåííî âåðíîå ðåøåíèå, òàê êàê ïðàêòè÷åñêè ïîëíîå îòñóòñòâèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà óæå ñàìî ïî ñåáå ïðèãîâîð ôåäåðàëèçìó â Ðîññèè è âñåìó, ÷òî åìó ñîïóòñòâóåò (âîïðîñ î íàöèîíàëüíûõ ÿçûêàõ). Âìåñòå ñ òåì ýòî íå çíà÷èò, ÷òî òàê áóäåò âñåãäà. ß âåðþ â ðåàëèçàöèþ èäåè ôåäåðàëèçìà â ÐÔ è óáåæäåí, ÷òî íàöèîíàëüíûé âîïðîñ â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ âíîâü ïîòðåáóåò îòâåòîâ îò âñåõ, êòî äîëæåí ñòðîèòü Ðîññèþ êàê ìíîãîíàöèîíàëüíîå Åâðàçèéñêîå ãîñóäàðñòâî è îäíîâðåìåííî ñâîáîäíîå è îòêðûòîå ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî.
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Èñìàãèë Øàíãàðååâ, Ïðàãà, 2019 ã.
Èñìàèë Øàíãàðååâ. Âñòðå÷è íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî Çàëèâà: Êàðåí ÀâàíåñÿíÎáùåñòâî
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Àêòóàëüíûå äèàëîãè èç öèêëà «Óðîêè Èáí Ñèíû»Îáùåñòâî
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