Жителям Краснодара разрешат расплачиваться с помощью номера мобильного телефона
Воспользоваться новой услугой россияне смогут в четвертом квартале 2019 года.
Россияне смогут оплачивать товары и услуги по номеру телефона, без использования банковских карт. Предполагается, что новый вид оплаты будет доступен гражданам уже к концу следующего года, сообщаетVse42.ru.
– Для того чтобы эта система заработала, ЦБнаучился делать межбанковские платежи накорреспондентских счетах онлайн, тоесть моментально. Теперь банкам нужно научиться проводить платежи наклиентских счетах так же моментально,–приводитРИА "Новости" слова источника.
Аналогичная система используется в Китае, китайцы таким образом отплачивают поездки в метро и услуги торгово-сервисных предприятиях.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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