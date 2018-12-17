Стало известно, что подорожает в Краснодаре с 1 января 2019 года

На всех без исключения сферах жизни россиян отразится повышение НДС.

Также на бюджете россиян скажется инфляция и ряд других факторов. Экспертыпортала «2018 год»рассказали вкаких сферах стоит ожидать роста цен.

В первую очередь подорожают лекарства.В частности, речь идет о лекарства из списка первой необходимости. Как и любой другой товар цена на лекарства складывается из стоимости услуг перевозчика, поставщиков электричества иаренды площадей, а, следовательно, все это отразится в конечной стоимости препарата. Цена также может подняться и из-за введения системы криптозащиты имаркировки, окоторых ниже.





На рынке продовольствия ожидается подорожание всех позиций.Сезонные продукты будут немного дешеветь, но в целом прогнозы далеко не радужные. Ожидаемый рост цен 4-11%. На стоимости аналогично отразится повышение НДС, сопутствующие расходы и неурожай в некоторых регионах.

С 1 января вводится экологический сбор, как следствие подорожает пластиковая тара итовары вней.Сбор для производителей пластмассовых упаковок сбор подрастёт в2,7 раза. Адля лёгкой металлической тары— сразу в8,2 раза. Из-за этого стоит ждать подорожания замороженных продуктов, газировок иразливных напитков, колбас исыров внарезке, атакже молочных продуктов.

Подорожают с 1 января и товары, подлежащие обязательной маркировке.Ряд товаров в 2019 году должен будет иметь обязательный уникальный QR-код, который якобы невозможно подделать. Отсканировав код покупатель сможет получить всю информацию о товаре.

Маркировке подлежат:

Фотоаппараты, вспышки идругие фототовары

Верхняя одежда иобувь, включая рабочую униформу

Пневматические покрышки, автошины

Туалетная вода идухи, втом числе иностранного производства

Туалетное, кухонное, постельное истоловое белье

Сигареты итабачные изделия.

Кроме того, до2020 года такой маркировкой обзаведутся илекарства.



На цене табачной продукции скажется повышение акцизного сбора.Сигареты подорожают на 10%. Чиновники отмечают, что это не только пополнит казну государства, но и поможет россиянам отказаться от вредной привычки.

Топливо, по прогнозам экспертов, подорожает на 7,5 -10%.Акцизы с нового года подорожают, и составят 3,7тыс.руб. затонну, надизельное топливо— до2,7тыс.руб. затонну. Также нацену повлияет повышение НДПИ.

Напомним, услуги ЖКХ подорожают дважды за год.С1января тарифы вырастут на1,7%, ас1июля— ещё на2,4%. Также появится и новая статья расходов – плата за вывоз мусора, который будет рассчитываться отколичества прописанных вквартире человек.

Что касается гаджетов и бытовой техники, то на их цене отразится в первую очередь повышение ставки НДС.На стоимости иностранной техники также отразится курс рубля. Потемже причинам подорожают зарубежные комплектующие. Предположительно рост цен составит 10-15%.

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Источник:Privet-Rostov.ru