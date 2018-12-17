Стало известно, что подорожает в Краснодаре с 1 января 2019 года
На всех без исключения сферах жизни россиян отразится повышение НДС.
Также на бюджете россиян скажется инфляция и ряд других факторов. Экспертыпортала «2018 год»рассказали вкаких сферах стоит ожидать роста цен.
В первую очередь подорожают лекарства.В частности, речь идет о лекарства из списка первой необходимости. Как и любой другой товар цена на лекарства складывается из стоимости услуг перевозчика, поставщиков электричества иаренды площадей, а, следовательно, все это отразится в конечной стоимости препарата. Цена также может подняться и из-за введения системы криптозащиты имаркировки, окоторых ниже.
На рынке продовольствия ожидается подорожание всех позиций.Сезонные продукты будут немного дешеветь, но в целом прогнозы далеко не радужные. Ожидаемый рост цен 4-11%. На стоимости аналогично отразится повышение НДС, сопутствующие расходы и неурожай в некоторых регионах.
С 1 января вводится экологический сбор, как следствие подорожает пластиковая тара итовары вней.Сбор для производителей пластмассовых упаковок сбор подрастёт в2,7 раза. Адля лёгкой металлической тары— сразу в8,2 раза. Из-за этого стоит ждать подорожания замороженных продуктов, газировок иразливных напитков, колбас исыров внарезке, атакже молочных продуктов.
Подорожают с 1 января и товары, подлежащие обязательной маркировке.Ряд товаров в 2019 году должен будет иметь обязательный уникальный QR-код, который якобы невозможно подделать. Отсканировав код покупатель сможет получить всю информацию о товаре.
Маркировке подлежат:
- Фотоаппараты, вспышки идругие фототовары
- Верхняя одежда иобувь, включая рабочую униформу
- Пневматические покрышки, автошины
- Туалетная вода идухи, втом числе иностранного производства
- Туалетное, кухонное, постельное истоловое белье
- Сигареты итабачные изделия.
- Кроме того, до2020 года такой маркировкой обзаведутся илекарства.
На цене табачной продукции скажется повышение акцизного сбора.Сигареты подорожают на 10%. Чиновники отмечают, что это не только пополнит казну государства, но и поможет россиянам отказаться от вредной привычки.
Топливо, по прогнозам экспертов, подорожает на 7,5 -10%.Акцизы с нового года подорожают, и составят 3,7тыс.руб. затонну, надизельное топливо— до2,7тыс.руб. затонну. Также нацену повлияет повышение НДПИ.
Напомним, услуги ЖКХ подорожают дважды за год.С1января тарифы вырастут на1,7%, ас1июля— ещё на2,4%. Также появится и новая статья расходов – плата за вывоз мусора, который будет рассчитываться отколичества прописанных вквартире человек.
Что касается гаджетов и бытовой техники, то на их цене отразится в первую очередь повышение ставки НДС.На стоимости иностранной техники также отразится курс рубля. Потемже причинам подорожают зарубежные комплектующие. Предположительно рост цен составит 10-15%.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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