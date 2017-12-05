Стало известно на сколько подорожает топливо в Краснодаре в 2018 году

Будет ли резким увеличение цен зависит от местных властей.

Среднее подорожание дизельного топлива и бензина в нашей стране в 2018 году озвучили эксперты. По мнению аналитиков, топливо подорожает примерно на три рубля. Причиной роста цен станут повышение акциз на топливо и инфляция.

-Есть мнение, что дизельное топливо вырастет в цене на 9%, бензин — на 6,5%. Будет ли подорожание резким, зависит от местных властей — смогут ли они договориться с поставщиками о постепенном поднятии цен, - сообщает «Российская газета».

Напомним, что ранее аналитики прогнозировали, что в 2018 году стоимость бензина достигнет 50 рублей за литр, пишет Privet-Rostov.ru