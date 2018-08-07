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Стало известно, как будут отдыхать россияне в 2019 году

7-08-2018, 01:39

Минтруд опубликовал календарь выходных и праздничных дней в следующем году.

 

Стало известно, как будут отдыхать россияне в 2019 году


Отдыхать россияне будут с 1 по 8 января, с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. Майские праздники получились такими продолжительными за счет перенос выходных дней 5 и 6 января, которые выпали на субботу и воскресенье.

 

Также россияне будут отдыхать два дня в марте с 8 по 10 число. 23 февраля в любом случае будет выходным днем так как выпадает на субботу. Одиноким выходным днем среди недели также будет День России, выпавший на среду. В ноябре выходными будут 2-4 ноября в честь Дня народного единства.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru

 



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