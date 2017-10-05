Начало ноября подарит россиянам длинные выходные

В ноябре россиян ждут три выходных дня.

Так как в этом году праздник День народного единства выпадает на субботу, то выходной переносится на ближайший рабочий понедельник. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд – 4,5 и 6 ноября, сообщает пресс-служба Роструда.

Также стоит отметить, что рабочий день в пятницу 3 ноября сократится на час, пишет Privet-Rostov.ru