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Начало ноября подарит россиянам длинные выходные

Сегодня, 10:48

В ноябре россиян ждут три выходных дня.

 

Так как в этом году праздник День народного единства выпадает на субботу, то выходной переносится на ближайший рабочий понедельник. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд – 4,5 и 6 ноября, сообщает пресс-служба Роструда.

Также стоит отметить, что рабочий день в пятницу 3 ноября сократится на час, пишет Privet-Rostov.ru



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