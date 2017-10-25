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В России утвержден календарь выходных на 2018 год

25-10-2017, 15:02

На официальном сайте кабмина опубликовано постановление о переносе выходных дней в 2018 году.


Согласно данному документу, зимние каникулы для россиян начнутся 30 декабря 2017 года и закончатся восьмого января 2018 года.

Далее последует трехдневные каникулы с 23 по 25 февраля.  На международный женский День будет четыре выходных - с 8 по 11 марта. Еще на четыре дня можно рассчитывать в Первомай: с 29 апреля по 2 мая.

 

В России утвержден календарь выходных на 2018 год


9 мая — День Победы.


С 10 по 12 июня — День России.


С 3 по 5 ноября — День народного единства.



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