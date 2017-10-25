В России утвержден календарь выходных на 2018 год

На официальном сайте кабмина опубликовано постановление о переносе выходных дней в 2018 году.

Согласно данному документу, зимние каникулы для россиян начнутся 30 декабря 2017 года и закончатся восьмого января 2018 года.

Далее последует трехдневные каникулы с 23 по 25 февраля. На международный женский День будет четыре выходных - с 8 по 11 марта. Еще на четыре дня можно рассчитывать в Первомай: с 29 апреля по 2 мая.



9 мая — День Победы.



С 10 по 12 июня — День России.



С 3 по 5 ноября — День народного единства.