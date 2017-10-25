В России утвержден календарь выходных на 2018 год
На официальном сайте кабмина опубликовано постановление о переносе выходных дней в 2018 году.
Согласно данному документу, зимние каникулы для россиян начнутся 30 декабря 2017 года и закончатся восьмого января 2018 года.
Далее последует трехдневные каникулы с 23 по 25 февраля. На международный женский День будет четыре выходных - с 8 по 11 марта. Еще на четыре дня можно рассчитывать в Первомай: с 29 апреля по 2 мая.
9 мая — День Победы.
С 10 по 12 июня — День России.
С 3 по 5 ноября — День народного единства.
В России хотят отменить новогодние каникулыСобытия
Начало ноября подарит россиянам длинные выходныеСобытия
В России назвали стоимость самого дешевого билета на матчи "ЧМ-2018"Спорт
В России хотят отменить новогодние каникулыСобытия
Минтруд опубликовал список выходных и праздничных дней в 2018 годуГлавное
На Кубани планируют построить ветряные электростанцииГород
В России может появиться новый праздничный деньГлавное
Россияне получат дополнительный выходнойСобытия
Законная возможность не платить за «коммуналку»появится у россиянГлавное
Россию хотят отстранить от участия «Евровидении в 2018»События
Выборы президента перенесли в РоссииГлавное
Россиян ждут затяжные выходные на майские праздникиГлавное
Власти озвучили предварительные даты выходных дней в 2018 годСобытия
В России сократили срок перечисления материнского капиталаОбщество
В России предложили изменить дату Дня защитника ОтечестваСобытия
Жителей России ждет 3-дневная рабочая неделяСобытия
Как россияне будут отдыхать 23 февраля и 8 марта в этом годуГород
В Росиии ликвидируют крупнейший банкГород
В 2017 году Новогодние каникулы станут корочеГлавное
В России сократят новогодние каникулыГлавное
В ноябре россиян ожидают длинные выходныеГород
Опубликован календарь праздничных дней на 2017 годСобытия
Россиянам сократили новогодние каникулыГлавное
Россиянам подарят дополнительные выходныеСобытия
В июне россиян ждут удлиненные выходныеСобытия
Россиянам придется пожертвовать зарплатой ради роста ВВПГлавное
Россиянам подарили неделю выходныхСобытия
Календарь выходных дней в честь празднования 8 марта и майскихСобытия
Текущая рабочая неделя будет длиннееГород
31 декабря могут сделать выходным днёмГород
Реконструкция сочинского стадиона к ЧМ-2018 по футболу на месяцИнфраструктура
В России предлагают сократить новогодние каникулыПроисшествия
В День народного единства в Краснодаре выступят группа «Лоя» иСобытия
Россияне получат дополнительный выходнойСобытия
Правительство утвердило расписание праздничных дней в 2016 годуСобытия
Нефть и рубль продолжат падениеПроисшествия
Министерство труда определило праздничные дни в 2016 годуСобытия
Госдума определилась с праздниками на 2016 годГород
«День Победы» споют всей КубаньюСобытия
Россиян лишат некоторых праздниковСобытия