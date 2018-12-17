Стало известно, какие документы водителям придётся всегда иметь при себе с 1 января 2019 года в Краснодаре
Отсутствие любого документа может обернуться для автомобилиста штрафом.
Начиная с 1 января 2019 года забывчивость может привести автомобилиста квесьма неприятным последствиям. Портал «2018год.ру» опубликовал список документов, которые должны будут возить с собой российские автомобилисты и предоставлять инспекторам по первому требованию.
В списке значатся:
Водительское удостоверение или временное разрешение науправление транспортным средством.
Свидетельство регистрации наавтомобиль иприцеп, если необходимо.
Полис ОСАГО. Если страховка оформлена вэлектронной форме, его нужно распечатать самому.
Для общественного транспорта— разрешение напассажирские перевозки ипутевой лист.
Для большегрузов— специальное разрешение натранспортировку определенного вида грузов, если необходимо.
Документы наосуществление международных перевозок, грузовых или пассажирских, если необходимо.
Документ обинвалидности, подтверждающий группу. Если необходимо.
Все документы инспектор вправе потребовать в бумажном виде. В случае, если предъявить документ автомобилист не сможет, его ждет штраф в размере от 500 до 15000 рублей, все зависит от значимости документа.
Так, если не окажется ОСАГО, то штраф составит 800 рублей, в случае, есть полис есть, но в него не вписан водитель, то штраф – 500 рублей.
Начиная с 2019 года в тестовом режиме будет работать система, позволяющая определять впотоке автомобили, номера которых отсутствуют вбазе страховых компаний.
Езда без СТС обернется для автомобилиста штрафом от300 до800рублей. Помимо финансового наказания водитель может лишиться и самого автомобиля, его задержат довыяснения обстоятельств.
В 2019 году вновь начнут штрафовать за грязный или нечитаемый номер. Под запрет также попадают решётки, сетки иоргстекло, которыми хитрые автомобилисты любят прикрывать регистрационные знаки отвзоров дорожных камер. Штраф составит 500 рублей. Однако, если владельцу авто удастся доказать, что номер был испачкан в пути, а не по злому умыслу, то штрафа можно будет избежать.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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