Встречи на берегу Персидского Залива: Александр Михайлов





Встречи на берегу Персидского залива - одна из самых ярких страниц моей жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. Люди, которых я встречал здесь были разных национальностей, вероисповедания и уровня культуры, но каждый из них оставил в моей жизни свой неизгладимый след, подарив драгоценные минуты дружеского общения.





Александр Михайлов — подлинно народный артист России, его знают и любят как символ русского духа. Когда у меня в ОАЭ спросили: кто олицетворяет для Вас в современном киноискусстве Россию, я не задумываясь ответил - актер Александр Михайлов. Это человек, который всегда ассоциировался для меня с подлинным мужеством и по-детски светлой добротой, силой и незащищенностью, поистине мужицкой харизмой и редкой природной интеллигентностью. Понимаю, что со мной не все согласятся, но прлагаю, что каждый человек имеет право на свое мнение.





Хочу подчеркнуть, что с особым успехом Михайлов играл наших современников, сильных духом людей, обладающих цельной натурой. Особенно запомнились зрителям его Павел Зубов («Мужики»), Вася Кузякин («Любовь и голуби»), Павел Шорохов («Змеелов»).





Не знаю для кого как, но для меня Павел Зубов из фильма «Мужики» был примером того, как надо относится к людям. Я это сказал Михайлову, когда мы пили кофе в Dubai Mall, отметив, что многие его роли любят за то, что они учили нас как быть лучше. Ведь это редкая наука – быть достойным человеком. Кстати, в мусульманской культуресуществует такое учение – Адаб, в основе которого лежит комплекс этических ценностей и поведенческих стандартов, призванных научить человека жить достойно, вести достойный образ жизни.





Здесь же путешествуя по Dubai Mall, мы вспомнили небольшую эпизодическую роль Александра Михайлова в фильме «День командира дивизии», где он играл — Рокоссовского. Я не мог не сказать Александру, что мой отец воевал под началом маршала Константина Рокоссовского на 1-м Белорусским фронте.





Отмечая мноогобразие творческих проявлений удивительного таланта Александра Михайлова, я бы все-таки поставил отдельно от других работ его роль в фильме «Любовь и голуби». Это буквально завораживающая история народной жизни, блестяще снятая Владимиром Меньшовым, и не менее блестяще раскрытая во всех своих проявлениях прекрасным актерским коллективом, где Александру Михайлову отведена одна из главных ролей. Помню, что премьера картины состоялась в январе 1985 года, и ее тут же разобрали на цитаты, что являлось в советское время одним из главных критериев безусловного успеха и народного признания. Это был фильм, которой хотелось смотреть и пересматривать. Помню, как многие мои знакомые, посмотрев фильм «Любовь и голуби», шли покупать билеты на следующий сеанс.





Рад был узнать, что еще 2008 году Александр Яковлевич создал актерскую мастерскую и набирает актерский курс во ВГИКе, стараясь быть особенно внимательным к студентам, которые прибыли из российской глубинки. Мне это очень понятно и близко.





По сложившийся в моей семье традиции, я встречал Александра Михайлова в ресторане «Казань», который находится в ста метрах от берега. Так сложилось для многих моих соотечественников в ОАЭ, что все дороги ведут в ресторан «Казань», ставшего, по словам замечательного эстрадного артиста Карена Аванесяна, - настоящим «домом», местом удивительных встреч на Берегу Персидского залива.









Дар Александра Михайлова – бородинский хлеб.





В этой связи, для меня было символичным, что Александр пришел в «Казань» не с пустыми руками, а с буханками черного бородинского хлеба, как было принято на Руси с незапамятных времен, когда говорили: «Хлеб всему голова». Подарить человеку хлеб – древнейший символ жизни, всегда означало оказать ему особое уважение. Ведь как важно, когда мы помним историю, не как перечень дат и имен (что тоже важно), но как опыт человеческого общения, как связующую нить духовных энергий.





Наша встреча у меня дома в Шардже еще раз подтвердила, как важно общаться на языке культуры, который понятен всем народам, и всем возрастам. Приход Александра со своей дочерью Алиной ко мне в гости еще раз подтвердил, что для подлинной культуры общения не существует ни каких ограничений.









В доме Шангареевых в эмирате Шарджа звучит песня, которую не забыть.





Особенно, когда Алина запела, и мне показалось, что нет стен дома, волн Персидского залива под окнами, а только ширь необъятная и легкий ветер с российских полей. Думаю, не случайно, она сравнительно недавно выбрала себе новое имя – Мирослава, обозначив, тем самым, свою близость к родной истории.





Этот момент нашего общения с семьей Александра Михайлова был заснят на видео, став достоянием информационного пространства, которое отреагировало с необычном теплом, добротой и восхищением.





Особенно многих тронуло то, как мой сын Исхак слушал как пела Алина. В комментариях к видео многие из тех, кто его просмотрел писали: «Один ангел поёт - другой слушает! Заслушался малышенька», «Просто подарок, что такая милая дочь, а как поет, Боже, сам Ангел! И рядом Ангел заслушался», «Вы заметили, как заслушался малыш! Детям с рождения дано понимание прекрасного, надо только постоянно поддерживать!». В конце этой статьи есть сноска на ролик, вызвавший буквально бурю теплый и искренних откликов.





«Тот, кто не любит моря тот безнадежен» - не раз повторял Михайлов. И это не просто фраза, романтический порыв творческого человека. Нет! Это судьба. Это суть его многогранной личности, где море - «праздник, который всегда с тобой».





Из биографии Александра Михайлова известно, что «Два года ходил по морям: Охотскому, Берингову, Японскому, ходил к Аляске, в Бристольский залив, где перегружали с сейнеров добываемую селёдку и с уловом отправлялись домой, во Владивосток».





Зная все это, я просто не мог не пригласить его на рыбалку, где под шум волн можно от души спеть любимые песни нашей молодости, порадоваться улову, который нередко щедро дарит Персидский залив. Вообще, это удивительное место, которое словно чувствует человека, принося дары достойным.









Рыбалка!





Мы ловили рыбу, и я видел, как по-детски радовался Александр, как море отражалось и светилось в его глазах, и думал о том, что мои встречи на берегу Персидского залива это тоже дары…





Дары залива, с которым пусть на время, но была связана моя судьба, моё желание открыть для себя и своих детей мир людей творчества, находя в нем редкий источник воспитания широты мышления и культуры ума.





Видео встреч с Александром Михайловым на берегу Персидского залива:





https://www.youtube.com/watch?v=4BdL1snNagI

https://www.youtube.com/watch?v=80eARnm0Y0Q

https://www.youtube.com/watch?v=jUxeF-xpBKU

https://www.youtube.com/watch?v=QJ1OO0SZ8Zg

https://www.youtube.com/watch?v=bDial0lLN8A

https://www.youtube.com/watch?v=-19XcOENN1I

https://www.youtube.com/watch?v=vzudJ6IBw2c

https://www.youtube.com/watch?v=JdIdaxUhlWw

https://www.youtube.com/watch?v=bNjmzNO3syI

https://www.youtube.com/watch?v=SmK2Bcl1NgI

https://www.youtube.com/watch?v=CFUhcSJQvmM

https://www.youtube.com/watch?v=3UMWri2A0rI

https://www.youtube.com/watch?v=CFUhcSJQvmM

https://www.youtube.com/watch?v=b3ntVuGyfSo

https://www.youtube.com/watch?v=3sUHI2tK-WI

https://www.youtube.com/watch?v=OwAyKCl65Q4





Исмагил Шангареев. Стокгольм, 2020 г.



