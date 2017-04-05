Жуткий удар по коту шокировал горожан
Жестокий поступок жителя Ростова попал на видео, сообщает Privet-Rostov.ru.
Какой-то мужчина подманил мясом дворового кота. Когда доверчивое животное потянулось за кусочком лакомства, «шутник» сильно ударил его ногой.
От удара бедный кот перелетел через забор, находящийся в нескольких метрах. Видео необъяснимого поступка живодера опубликовали в социальных сетях.
Жители Донской столицы прокомментировали циничный случай. У многих возникло желание найти и наказать неадекватного ростовчанина. Более уравновешенные посоветовали обратиться с этим доказательством в полицию.
«Вот мразь, за что он так с животным», «Найдите его, парни», «Отправьте запись в полицию. Статья 245 УК РФ», «Чтобы его так жизнь запнула в самый низ!» - это лишь часть возмущенных комментариев в соцсети.
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