Жуткий удар по коту шокировал горожан

Жестокий поступок жителя Ростова попал на видео, сообщает Privet-Rostov.ru.

Какой-то мужчина подманил мясом дворового кота. Когда доверчивое животное потянулось за кусочком лакомства, «шутник» сильно ударил его ногой.

От удара бедный кот перелетел через забор, находящийся в нескольких метрах. Видео необъяснимого поступка живодера опубликовали в социальных сетях.

Жители Донской столицы прокомментировали циничный случай. У многих возникло желание найти и наказать неадекватного ростовчанина. Более уравновешенные посоветовали обратиться с этим доказательством в полицию.

«Вот мразь, за что он так с животным», «Найдите его, парни», «Отправьте запись в полицию. Статья 245 УК РФ», «Чтобы его так жизнь запнула в самый низ!» - это лишь часть возмущенных комментариев в соцсети.

Видео