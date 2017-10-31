Минфин хочет ввести новый налог
Министр финансов России Антон Силуанов предложил ввести новый налог для компаний, которые добывают нефть.
По его словам, это позволит обеспечить рост экономики России и пополнит бюджет новыми денежными поступлениями.
По сообщению ряда СМИ данный законопроект уже разработан и скоро будет внесён на рассмотрение в Государственную думу, пишет Privet-Rostov.ru.
«Новый налог поможет нам увеличить инвестиции в нефтедобычу и увеличить и рост ВВП», — рассказал Антон Силуанов.
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