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В России хотят ввести новый денежный сбор с населения

Вчера, 09:52

Для жителей России придуман очередной денежный сбор — на улучшенные медуслуги и образование.

 

Авторами предложения выступили эксперты Высшей школы экономики, пишет Privet-Rostov.ru.

По предварительным данным нововведение должно увеличить доходную часть бюджета. Подобные меры будут грамотной альтернативой «обелению» экономики, которое запланировал Минфин на ближайшие три года, считают авторы идеи.

Данная инициатива поможет собрать налоги с людей, которые работают в теневом секторе. При этом особо подчеркивается, что сборы будут добровольными.

Как считают авторы нововведения, выплачивая такой сбор, гражданин будет получать образовательные и медицинские услуги другого качества.



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