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Освободят от земельного налога часть жителей Краснодара

Сегодня, 20:38

Льготников освободят от непосильной ноши.


Недавно в нашей стране налог на землю стали считать исходя из кадастровой стоимость объектов. Однако, новый налог стал выше прежнего и оказался многим россиянам не по карману. Исходя из этого власти решили освободить от уплаты земельного налога льготные категории граждан. Касаться амнистия будет лишь участков в шесть соток.

 

- Закон включил пенсионеров в список граждан, которые имеют право на налоговый вычет по земельному налогу с участка размером шесть соток. Вычет с шести соток граждане получат уже за 2017 год, - сообщает «Российская газета».

 

В случае, если участок больше шести соток, то его владелец заплатит налог меньше. Иными словами, если площадь участка 16 соток, то налог будет начисляться только на 10 соток. Если у россиянина несколько участков, то льгота распространиться только на один из них, пишет Privet-Rostov.ru



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