Освободят от земельного налога часть жителей Краснодара
Льготников освободят от непосильной ноши.
Недавно в нашей стране налог на землю стали считать исходя из кадастровой стоимость объектов. Однако, новый налог стал выше прежнего и оказался многим россиянам не по карману. Исходя из этого власти решили освободить от уплаты земельного налога льготные категории граждан. Касаться амнистия будет лишь участков в шесть соток.
- Закон включил пенсионеров в список граждан, которые имеют право на налоговый вычет по земельному налогу с участка размером шесть соток. Вычет с шести соток граждане получат уже за 2017 год, - сообщает «Российская газета».
В случае, если участок больше шести соток, то его владелец заплатит налог меньше. Иными словами, если площадь участка 16 соток, то налог будет начисляться только на 10 соток. Если у россиянина несколько участков, то льгота распространиться только на один из них, пишет Privet-Rostov.ru
Неоплативших налоги россиян будут штрафоватьГород
Чиновники придумали новый способ обложить налогами жителей КраснодараГлавное
Власти нашли способ как сподвигнуть квартиросъемщиков платить налогОбщество
Власти нашли очередной способ лишить жителей Краснодара частиГлавное
Минфин хочет ввести новый налогИнфраструктура
В Краснодаре снова подорожает бензинОбщество
В России назвали предварительный размер налога на тунеядствоОбщество
Минтранс планирует отменить транспортный налогТранспорт
Большинство жителей Краснодара откажутся платить курортный сборОбщество
Смешная прибавка к пенсии ждет некоторых жителей КраснодараГород
В России определились с размером «налога на воздух»Инфраструктура
В России окончательно одобрили введение "налога на воздух"Город
Россиянам рассказали как отстоять свои права с новым налогом наОбщество
Бездетных россиян и семьи с одним ребёнком предложили обложить налогомОбщество
Как изменится жизнь россиян в маеГлавное
В России предложили ещё один налогОбщество
Как изменится жизнь россиян с 1 апреляГород
Пенсионеров могут освободить от платы за капремонтОбщество
Россиянам готовят сюрприз в сфере ЖКХОбщество
В России с тунеядцев хотят брать налог по 20 тысяч в годГород
Россиян отдыхающих заграницей предложили обложить налогомОбщество
Правительство готовит законопроект о налоге на тунеядствоОбщество
На Кубани один из родителей многодетной семьи освобождается от уплаты---
Россияне обеднеют от нового налогаГлавное
В России резко вырастет налог на имуществоГлавное
Посмертную трансплантацию органов предложили менять на льготы поЗдоровье
Как в июне изменится жизнь россиянГлавное
Возвращаемся в СССР: в России заговорили о налоге на бездетностьОбщество
"Олимпийские" коттеджи в Сочи вновь продаютИнфраструктура
На перелеты в Сочи могут установить льготные ценыТранспорт
Россиян оставят без командировочных: очередная инициатива МинфинаГород
Крупная земельная афера раскрыта в КраснодареГород
Работодатель оплатит отдых работниковГород
Работодателям отдадут компенсацию по оплате турпоездок сотрудников поГород
ГИБДД заплатит штраф за незаконную эвакуацию автомобиляТранспорт
В России начинается тотальная проверка границ земельных участковГород
Как получить от государства 650 тысяч рублей?Главное
Власти Краснодара прокомментировали ситуацию с продажей земельногоГород
Автомобилистов хотят освободить от "оброка"Транспорт
Как изменится жизнь россиян в мартеГлавное