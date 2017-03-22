Операторы сотовой связи придумали как бороться со злостными неплательщиками
С россиян начали взыскивать налоги за долги. Как выяснилось, теперь это касается и сотовой связи.
Мобильные операторы при этом ссылаются на федеральное законодательство. По статье 41 Налогового кодекса, «полученные, но не оплаченные услуги связи по истечении срока давности (от трёх лет) признаются получением экономической выгоды пользователем».
В связи с этим, российские операторы связи уведомили клиентов, что данные о полученных, но не оплаченных услугах отправлены в налоговую и с них придется заплатить подоходный налог. Кроме того, к этим должникам смогут применяться и привычные ограничения для неплательщиков, к примеру, запрет на выезд за границу.
Передавать должников в инспекцию смогут и банки, и предприятия ЖКХ, пишет РБК.
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