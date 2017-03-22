Регистрация
Важные темы
» » Операторы сотовой связи придумали как бороться со злостными неплательщиками


Операторы сотовой связи придумали как бороться со злостными неплательщиками

22-03-2017, 21:54

С россиян начали взыскивать налоги за долги. Как выяснилось, теперь это касается и сотовой связи.

 

Операторы сотовой связи придумали как бороться со злостными неплательщиками

 

Мобильные операторы при этом ссылаются на федеральное законодательство. По статье 41 Налогового кодекса, «полученные, но не оплаченные услуги связи по истечении срока давности (от трёх лет) признаются получением экономической выгоды пользователем».

В связи с этим, российские операторы связи уведомили клиентов, что данные о полученных, но не оплаченных услугах отправлены в налоговую и с них придется заплатить подоходный налог. Кроме того, к этим должникам смогут применяться и привычные ограничения для неплательщиков, к примеру, запрет на выезд за границу.

Передавать должников в инспекцию смогут и банки, и предприятия ЖКХ, пишет РБК.



Прочитали - 108
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Как изменится жизнь россиян в марте

Как изменится жизнь россиян в марте

Город
Генетики признали родственниками 83% россиян

Генетики признали родственниками 83% россиян

Общество
ФАС хочет избавить россиян от национального роуминга

ФАС хочет избавить россиян от национального роуминга

Инфраструктура
Россиянам могут перекрыть безлимитный мобильный интернет

Россиянам могут перекрыть безлимитный мобильный интернет

Главное
Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями

Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями

Общество
Что изменится в жизни россиян в феврале

Что изменится в жизни россиян в феврале

Город
Как изменится жизнь россиян в 2017 году

Как изменится жизнь россиян в 2017 году

Главное
В России появится новый сотовый оператор

В России появится новый сотовый оператор

Общество
Солдат-срочников начнут отправлять в Сирию

Солдат-срочников начнут отправлять в Сирию

Происшествия
Россиян отдыхающих заграницей предложили обложить налогом

Россиян отдыхающих заграницей предложили обложить налогом

Общество
Адреса и телефоны 78 миллионов россиян выложили в интернет

Адреса и телефоны 78 миллионов россиян выложили в интернет

Город
19-летнюю девушку, родившую от шестиклассника, могут осудить на 10 лет

19-летнюю девушку, родившую от шестиклассника, могут осудить на 10 лет

Город
На выполнение Закона Яровой могут пустить пенсионные накопления

На выполнение Закона Яровой могут пустить пенсионные накопления

Общество
В Сочи федеральные трассы закрыты для движения грузовиков

В Сочи федеральные трассы закрыты для движения грузовиков

Транспорт
В Краснодаре временно изменится движение семи трамвайных маршрутов

В Краснодаре временно изменится движение семи трамвайных маршрутов

Транспорт
Россияне обеднеют от нового налога

Россияне обеднеют от нового налога

Главное
Главную опасность игры в «покемонов» назвал Роскомнадзор

Главную опасность игры в «покемонов» назвал Роскомнадзор

Общество
По «закону Яровой» каждого россиянина могут штрафовать на 3−5 тысяч рублей

По «закону Яровой» каждого россиянина могут штрафовать на 3−5

Главное
Путин подписал «жесткие законы» Яровой

Путин подписал «жесткие законы» Яровой

Город
Яровая: Оснований для подорожания сотовой связи нет

Яровая: Оснований для подорожания сотовой связи нет

Инфраструктура
У должников деньги будут списывать с мобильного

У должников деньги будут списывать с мобильного

Город
Мобильные операторы резко повысят цены из-за нового закона

Мобильные операторы резко повысят цены из-за нового закона

Город
Для россиян готовят жесткие законы

Для россиян готовят жесткие законы

Главное
WhatsApp, Skype, Viber могут стать платными для россиян

WhatsApp, Skype, Viber могут стать платными для россиян

Общество
В июне россиян ждут удлиненные выходные

В июне россиян ждут удлиненные выходные

События
Коллекторы применят новые методы воздействия на должников

Коллекторы применят новые методы воздействия на должников

Происшествия
Скандал в российском образовании: учительница совратила 15-летнего ученика

Скандал в российском образовании: учительница совратила 15-летнего

Главное
Должникам запретят записываться к врачу и получать загранпаспорт

Должникам запретят записываться к врачу и получать загранпаспорт

Город
Звонки по Skype могут запретить

Звонки по Skype могут запретить

Город
Россиян намерены лишить отдыха в Турции и других странах

Россиян намерены лишить отдыха в Турции и других странах

Происшествия
Маткапитал: стоит ли запрыгивать в последний вагон?

Маткапитал: стоит ли запрыгивать в последний вагон?

Город
В России автомобили будут эвакуировать без предупреждения

В России автомобили будут эвакуировать без предупреждения

Транспорт
Россияне смогут платить за ЖКХ по интернету

Россияне смогут платить за ЖКХ по интернету

Город
Погранслужба ФСБ уточнила правила выезда детей за границу

Погранслужба ФСБ уточнила правила выезда детей за границу

Город
Государство передаст банкам информацию о неоплаченных коммунальных долгах

Государство передаст банкам информацию о неоплаченных коммунальных

Город
Банки могут отказывать в получении кредитов должникам по ЖКХ и алиментам

Банки могут отказывать в получении кредитов должникам по ЖКХ и

Город
Россияне не смогут взять кредит из-за долгов по ЖКХ

Россияне не смогут взять кредит из-за долгов по ЖКХ

Главное
По мобильной сети можно будет связаться с автомобилем и домашней техникой

По мобильной сети можно будет связаться с автомобилем и домашней

Город
Россияне не смогут переоборудовать автомобили

Россияне не смогут переоборудовать автомобили

Транспорт
Депутаты смягчили наказание за взятки

Депутаты смягчили наказание за взятки

Криминал
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+