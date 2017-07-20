Уроженец Абхазии украл из квартиры в Москве 50 миллиардов долларов
Из квартиры 68-летней москвички на Криворожской улице преступник похитил деньги и ценности, в том числе 50 миллиардов долларов Зимбабве, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Кроме того, похищены ювелирные изделия на сумму 137 тысяч рублей, 100 долларов США, 20 евро и 1000 азербайджанских манат, пишет Privet-Rostov.ru
Преступник – 61-летний уроженец Абхазии – был задержан с поличным. У него было изъято все похищенное, сообщает Privet-Rostov.ru
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