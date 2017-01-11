На дорогах Кубани предлагают ввести систему «Платон»
С таким предложением в Госдуму РФ обратились депутаты ЗСК.
Сообщается, что теперь за проезд большегрузного транспорта по местным магистралям водителям придется платить. Известно, что в Министерстве транспорта РФ уже разработали поправки в законодательство, которые позволят ужесточить наказание для водителей большегрузных автомобилей. Эти меры коснутся и тех, кто пытается игнорировать «Платон». Так, например, существующая сейчас скидка в 50%, для таких водителей будет отменена, сообщает издание «За рулем Кубань».
В настоящий момент в России действует льготный режим оплаты, который будет активен до лета текущего года.
Источник: www.livekuban.ru
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