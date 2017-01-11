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На дорогах Кубани предлагают ввести систему «Платон»

Сегодня, 00:02

С таким предложением в Госдуму РФ обратились депутаты ЗСК. 

 

На дорогах Кубани предлагают ввести систему «Платон»


Сообщается, что теперь за проезд большегрузного транспорта по местным магистралям водителям придется платить. Известно, что в Министерстве транспорта РФ уже разработали поправки в законодательство, которые позволят ужесточить наказание для водителей большегрузных автомобилей. Эти меры коснутся и тех, кто пытается игнорировать «Платон». Так, например, существующая сейчас скидка в 50%, для таких водителей будет отменена, сообщает издание «За рулем Кубань». 

В настоящий момент в России действует льготный режим оплаты, который будет активен до лета текущего года.

Источник: www.livekuban.ru

 



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