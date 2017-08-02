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Учёные рассказали, сколько нужно спать для хорошей фигуры

2-08-2017, 13:28

Люди, спящие в среднем около шести часов в сутки, чаще страдают от проблем с метаболизмом и на три сантиметра шире в талии, чем те, кто спит по 9 часов. К такому выводу после изучения образа жизни более 1,6 тысячи человек пришли ученые из Университета Лидса, сообщается на сайта вуза.

 

 

Исследование под руководством доктора Лоры Харди, специалиста в области молекулярной эпидемиологии, изучало связь не только между продолжительностью сна, диетой и весом, но и другими показателями, относящимися к метаболизму в целом. Это кровяное давление, уровень холестерина и сахара в крови, функция щитовидной железы, сообщает Российская газета.

В общей сложности ученые охватили 1615 взрослых, которые вели дневники о том, как долго они спали и чем питались. Также они сдали необходимые анализы и были измерены.

- Поскольку мы обнаружили, что взрослые, сообщившие о меньшем количестве сна, с большей вероятностью будут иметь избыточный вес или ожирение, наши результаты подчеркивают важность полноценного ночного отдыха, - отметила доктор Харди. - Оптимальное количество сна индивидуально для каждого, но для большинства людей это семь-девять часов.

Одна из причин ожирения у недосыпающих взрослых - пониженный из-за такого образа жизни уровень холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП). Это так называемый "хороший" холестерин, который помогает удалить из кровообращения "плохой" жир. При этом высокий уровень холестерина ЛПВП защищает также от сердечных заболеваний, сообщает Privet-Rostov.ru



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