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Ученые придумали способ прогнозирования преждевременной смерти

27-03-2017, 20:10

Ученые из Стокгольмского университета (Швеция) нашли способ, при помощи которого человек может спрогнозировать свою скорую смерть. По мнению авторов исследования, предвестником скорой смерти является потеря обоняния, сообщает The Telegraph.

 

 

К таким выводам ученые пришли после десятилетнего исследования. Специалисты вели наблюдение за 1774 шведами в возрасте 40-90 лет. В начале исследования гражданам было предложено пройти тест, в котором было необходимо определить 13 различных запахов.

Спустя некоторое время испытуемые также пытались определить запахи, которые они ранее различали без труда. Неправильные ответы на тест в свою очередь означали повышение риска смерти.

 

Как показал эксперимент, люди перед своей кончиной зачастую испытывают серьезные проблемы с обонянием. По мнению специалистов, эти проблемы возникают в результате нарушений работы головного мозга, которые и приводят к фатальному исходу.



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