Ученые придумали способ прогнозирования преждевременной смерти

Ученые из Стокгольмского университета (Швеция) нашли способ, при помощи которого человек может спрогнозировать свою скорую смерть. По мнению авторов исследования, предвестником скорой смерти является потеря обоняния, сообщает The Telegraph.

К таким выводам ученые пришли после десятилетнего исследования. Специалисты вели наблюдение за 1774 шведами в возрасте 40-90 лет. В начале исследования гражданам было предложено пройти тест, в котором было необходимо определить 13 различных запахов.

Спустя некоторое время испытуемые также пытались определить запахи, которые они ранее различали без труда. Неправильные ответы на тест в свою очередь означали повышение риска смерти.

Как показал эксперимент, люди перед своей кончиной зачастую испытывают серьезные проблемы с обонянием. По мнению специалистов, эти проблемы возникают в результате нарушений работы головного мозга, которые и приводят к фатальному исходу.