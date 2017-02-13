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Генетики признали родственниками 83% россиян

13-02-2017, 11:24

Ученые российского медико-генетического центра проанализировали генетические данные россиян с помощью ДНК-исследования и выяснили, что почти все они родственники.

 

 

Как минимум один родственник был выявлен у 83% участников ДНК-теста. Подобную статистику российские генетики представили впервые.

 

"В восьми случаях из десяти можно выявить генетические связи от первого до десятого поколения. Лично я нашел двух дальних родственников, о которых не знал, и сейчас устанавливаю с ними контакт", - говорит руководитель исследования, гендиректор центра Genotek Валерий Ильинский.

По его словам, человек наследует 50 процентов генов от матери и 50 - от отца. Новые технологии позволяют обнаружить родственников до десятого поколения. Это родство означает, что общий предок жил примерно 250 лет назад.

Пройти тест может каждый: достаточно предоставить лаборатории образец своей слюны. Результаты исследования выводятся в личные кабинеты, которые представляют своего рода социальную сеть: список найденных родственников с местом проживания, контактными данными и возможностью вести переписку. Кроме того, человек получает данные этнического состава (процентное соотношение 36 национальных групп) и происхождение по отцовской и материнской линиям, выявленное в ходе ДНК-исследовани, сообщает Российская газета.

ДНК-тест позволил исследовать и сравнить хромосомы. Благодаря такому анализу можно не просто найти родственников, но и определить степень их родства. В группе из участников-добровольцев ученые обнаружили 1299 родственных связи от пятого до десятого поколения, 549 - четвертого, 39 и 27 - третьего и второго поколений соответственно. Каждая такая связь указывает на родство между двумя людьми.

Наибольшее количество образцов биоматериала поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя и Киева.

Ученых результаты их работы радуют. Это - действительно полезный источник для тех, кто хочет подтвердить фамильные легенды, расширить свою семью или просто проследить историю рода.



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