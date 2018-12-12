Госдума придумала новый штраф для водителей в Краснодаре

С инициативой выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутаты фракции ЛДПР.

Народные избранники предложили вернуть штраф в размере 5000 рублей за побег с места ДТП. Такая мера была упразднена в 2007 году. Тогда ее ликвидировали, так как была введена более жестокая мера за данный проступок – лишение прав.

Сейчас же парламентарии обосновали свое предложение тем, что за последние 10 лет побегов с места ДТП стало меньше. Вернуть штрафные санкции они предложили в качестве альтернативы, сообщают РИА «Новости».

Депутаты пояснили, что зачастую водитель бывает лишь формально виноват. Штраф может быть выписан в случае, если в ДТП нет пострадавших, а ущерб минимален, сообщает «ВашГород».

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Источник:Privet-Rostov.ru